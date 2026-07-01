Enterprise Products annonce que son co-directeur général Jim Teague prendra sa retraite en 2027

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Enterprise Products Partners EPD.N a annoncé mercredi que son co-directeur général, Jim Teague, prendra sa retraite le 4 janvier 2027.
Randy Fowler prendra la fonction de directeur général après le départ à la retraite de Jim Teague, a ajouté la société.
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