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Enterprise Products annonce que son co-directeur général Jim Teague prendra sa retraite en 2027
information fournie par Reuters 01/07/2026 à 14:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Enterprise Products Partners EPD.N a annoncé mercredi que son co-directeur général, Jim Teague, prendra sa retraite le 4 janvier 2027.

Randy Fowler prendra la fonction de directeur général après le départ à la retraite de Jim Teague, a ajouté la société.

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