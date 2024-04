Enterprise prévoit de construire une usine de traitement du gaz naturel pour étendre ses activités dans la région du Permien

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

Enterprise Products Partners EPD.N va construire une usine de traitement de gaz naturel au Texas afin d'étendre ses activités dans le bassin permien, a déclaré mercredi la société énergétique américaine.

L'installation, Mentone West 2, située dans le comté de Loving au Texas, aura la capacité de traiter plus de 300 millions de pieds cubes par jour (cfpd) de gaz naturel et d'extraire plus de 40 000 barils par jour (bpd) de liquides de gaz naturel (NGL).

"Le bassin permien devrait représenter plus de 90 % de la production nationale de LGN d'ici la fin de la décennie, car les producteurs et les sociétés de services pétroliers continuent de repousser les limites et de développer des techniques nouvelles et plus efficaces dans l'un des bassins énergétiques les plus prolifiques au monde", a déclaré AJ Teague, co-PDG de l'associé commandité d'Enterprise.

L'usine devrait entrer en service au deuxième trimestre 2026.

Enterprise a déclaré avoir mis en service son usine de traitement de gaz naturel Mentone 3, qui est également capable de traiter plus de 300 millions de pcj de gaz naturel et d'extraire plus de 40 000 bpj de LGN.

La construction de l'usine Mentone West 1, anciennement connue sous le nom de Mentone 4, se déroule également selon le calendrier prévu et devrait entrer en service au cours du second semestre 2025.