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Entergy recule après une émission d'actions de 2,2 milliards de dollars
information fournie par Reuters 06/05/2026 à 14:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 mai - ** Les actions du fournisseur d'électricité Entergy

ETR.N ont reculé de 3,6 % en pré-ouverture, à 113,10 dollars, après la fixation du prix d'une nouvelle émission d'actions dans la nuit ** ETR, dont le siège se trouve à La Nouvelle-Orléans, en Louisiane, a annoncé mardi soir ~19,25 millions d'actions à 113 dollars, pour un montant total d'environ 2,175 milliards de dollars

** L'offre a été fixée avec une décote de 3,7 % par rapport au dernier cours de clôture

** La société a conclu des contrats de vente à terme de deux ans avec les teneurs de livre Wells Fargo, Citigroup, Barclays et Scotiabank

** Une fois les contrats exécutés, la société prévoit d'utiliser le produit net à des fins générales, notamment le remboursement de papier commercial, de prêts en cours au titre de sa ligne de crédit renouvelable ou d'autres dettes ** Avec environ 457,9 millions d'actions en circulation au 1er mai, selon le prospectus , ETR affiche une capitalisation boursière d'environ 54 milliards de dollars

** La structure de vente à terme permet à la société de bloquer les prix actuels et de reporter l'émission de nouvelles actions ainsi que l'encaissement du produit jusqu'à ce qu'ETR ait besoin de ces fonds, évitant ainsi une dilution immédiate du BPA

** À la clôture de mardi, l'action ETR affichait une hausse de 27 % depuis le début de l'année, surperformant largement la progression de près de 9 % de l'indice S&P 500 Utilities

.SPLRCU

** Sur 25 analystes, 19 attribuent à l'action la note « achat fort » ou « achat », tandis que 6 recommandent de « conserver »; le cours cible médian s'établit à 126 dollars, en hausse par rapport à 117 dollars il y a un mois et à 106 dollars le 6 février, selon les données de LSEG

Valeurs associées

ENTERGY
117,360 USD NYSE 0,00%
WELLS FARGO
79,890 USD NYSE 0,00%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 06/05/2026 à 14:54:44.

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