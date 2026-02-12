Entergy prévoit des bénéfices inférieurs aux estimations pour 2026 en raison de l'alourdissement des coûts

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'entreprise américaine d'électricité Entergy ETR.N a prévu jeudi des bénéfices pour 2026 inférieurs aux attentes de Wall Street, après avoir manqué les estimations pour le bénéfice du quatrième trimestre, alors que des coûts d'exploitation et de maintenance élevés pèsent sur l'entreprise.

L'augmentation de la consommation d'électricité des grands utilisateurs industriels et des nouveaux clients à forte charge a fait grimper la demande d'électricité, mais l'augmentation des dépenses d'exploitation, des coûts de financement et des besoins en capitaux pèse sur les marges et la croissance des bénéfices à court terme pour les services publics.

Les dépenses d'exploitation et de maintenance d'Entergy ont augmenté de 8,6 % en glissement annuel au quatrième trimestre pour atteindre 26,67 $ par mégawattheure (MWh), tandis que les dépenses d'exploitation et de maintenance et les dépenses d'arrêt pour rechargement nucléaire ont augmenté de 1,2 % sur l'ensemble de l'année pour atteindre 22,02 $ par MWh.

Les résultats de l'entreprise ont également été affectés par l'augmentation des niveaux d'endettement, qui ont augmenté de près de 7 % pour atteindre 31 millions de dollars en 2025 en glissement annuel.

Entergy, dont le siège est à la Nouvelle-Orléans, fournit de l'électricité à près de 3 millions de clients dans l'Arkansas, la Louisiane, le Mississippi et le Texas.

L'entreprise prévoit maintenant que son bénéfice ajusté pour l'ensemble de l'année se situera entre 4,25 et 4,45 dollars, le point médian de cette fourchette étant inférieur à l'estimation moyenne des analystes de 4,41 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.

Pour le trimestre clos le 31 décembre, Entergy a affiché un bénéfice ajusté de 51 cents par action, ce qui est inférieur aux estimations moyennes des analystes de 52 cents.