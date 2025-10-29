Entergy en hausse après un bénéfice trimestriel supérieur aux estimations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 octobre - ** Les actions de la société de services publics américaine Entergy Corp ETR.N ont augmenté de 1,7 % à 96,60 $

** La société a dépassé les estimations de bénéfices du troisième trimestre , aidée par des ventes au détail plus élevées et une forte demande d'électricité

** Les ventes au détail d'ETR pour le troisième trimestre ont atteint 37 124 gigawattheures, soit une croissance de près de 4 % par rapport à l'année précédente

** Elle affiche un bénéfice ajusté de 1,53 $ par action au troisième trimestre, contre une estimation de 1,45 $ par action par les analystes - données compilées par LSEG

** Elle réduit ses prévisions de bénéfices pour l'année 2025 entre 3,85 et 3,95 dollars par action, contre une prévision précédente de 3,75 à 3,95 dollars par action

** En tenant compte des mouvements de la séance, l'ETR est en hausse de 27,4 % depuis le début de l'année