Entergy augmente son plan d'investissement de 33 % dans le cadre d'un accord portant sur l'extension du centre de données Meta

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de plans d'investissement et de nouveaux détails tout au long du texte) par Laila Kearney et Pranav Mathur

Le fournisseur d'électricité américain Entergy ETR.N a augmenté son plan d'investissement sur quatre ans d'environ 33 % pour le porter à 57 milliards de dollars, une hausse largement motivée par l'expansion des infrastructures énergétiques destinées à alimenter les centres de données de Meta, a annoncé mercredi la société.

La demande en électricité aux États-Unis a atteint des niveaux records en 2025 et devrait encore augmenter cette année, selon l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA), alors que les entreprises technologiques développent rapidement leurs centres de données, dont certains consomment autant d'électricité qu'une ville entière sur un seul site.

Entergy fait partie des services publics ayant revu à la hausse leurs plans d'investissement au cours des deux dernières années, en partie pour la construction de centrales électriques et de lignes de transport d'électricité destinées à alimenter les centres de données qui se multiplient.

Le mois dernier, Entergy a annoncé avoir conclu un accord pour fournir de l'électricité aux centres de données de Meta en Louisiane, un contrat qui impliquera la construction de sept nouvelles centrales à cycle combiné alimentées au gaz naturel, pour une puissance totale de plus de 5,2 gigawatts. Un gigawatt suffit à alimenter 750 000 foyers.

Dans le cadre d'un autre accord annoncé en 2024, Entergy construit également plusieurs centrales électriques au gaz en Louisiane pour un gigantesque campus de centres de données Meta.

Entergy compte entre 7 et 12 gigawatts supplémentaires de nouveaux clients potentiels issus du secteur des centres de données, intéressés par un raccordement à son réseau, a déclaré la société mercredi lors d'une conférence téléphonique avec les investisseurs pour présenter ses résultats.

La prolifération des centres de données a suscité des inquiétudes quant au fait que les ménages et les entreprises ordinaires se retrouveraient à devoir payer la facture d'au moins une partie de la construction d'une infrastructure énergétique gigantesque destinée à servir les géants de la technologie.

Entergy affirme que le dernier accord conclu avec Meta permettra à terme de réduire les factures d'électricité du reste de ses clients, et que cet accord s'inscrit dans un nouveau cadre réglementaire qui impose aux centres de données de payer davantage pour leurs besoins en électricité.

Entergy, qui fournit de l'électricité à environ 3 millions de clients en Arkansas, en Louisiane, au Mississippi et au Texas, a annoncé mercredi une hausse de 6,7 % de son bénéfice au premier trimestre.

La société a déclaré que ses ventes au détail, corrigées des variations climatiques, avaient augmenté de 6 % par rapport à l'année dernière, soutenues par une hausse de la consommation industrielle grâce à l'augmentation des ventes aux centres de données, aux producteurs de métaux et aux clients du secteur des transports.

Les ventes industrielles de ce fournisseur d'énergie basé à La Nouvelle-Orléans ont augmenté de près de 15 % au cours du trimestre, pour atteindre 15 895 gigawattheures.

Toutefois, au 31 mars, le niveau d'endettement de la société a augmenté de 10 % pour atteindre 34,18 milliards de dollars.

Entergy a également vu ses dépenses d'exploitation augmenter de près de 22 % pour atteindre 2,61 milliards de dollars pour la période de janvier à mars.

La société a enregistré un bénéfice net de 384,92 millions de dollars, soit 83 cents par action, contre 360,76 millions de dollars, soit 82 cents par action, il y a un an.

Sur une base ajustée, le bénéfice ajusté d'Entergy a grimpé à 86 cents par action, conformément à l'estimation moyenne des analystes, selon les données compilées par LSEG.