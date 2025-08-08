Entech s'attire les faveurs de Portzamparc et de TP Icap Midcap après un contrat

(AOF) - Entech (+2,90%, à 9,24 euros) est recherché après l’annonce de l’obtention d’un contrat. La société qui propose des solutions de stockage, de conversion d’énergie innovantes et de centrales photovoltaïques a été chargée, par un acteur majeur de l’énergie, de construire un système de stockage par batterie d’une capacité totale d’environ 20MWh en Loire Atlantique. Le montant du contrat s’élève à plus de 5 millions d’euros. La mise en service est programmée pour décembre 2026.
En outre, Entech a annoncé un contrat complémentaire de maintenance d'une durée de 20 ans destiné à garantir la performance et la disponibilité du système sur le long terme.
Pour Portzamparc et TP Icap Midcap, ce contrat confirme l'excellente dynamique commerciale observée depuis le début de l'année chez la société quimpéroise. Mi-mai, cette dernière a annoncé avoir franchi les 90 millions d'euros d'entrées de commandes depuis le début de l'exercice 2025, qui lui permet de renforcer sa capacité à atteindre son objectif annuel d'un chiffre d'affaires de 80 millions d'euros, associé à une progression de la rentabilité.
Portzamparc et TP Icap Midcap en ont profité pour confirmer leur recommandation à l'Achat sur le titre Entech, avec des objectifs de cours respectifs de 11,30 et 11,50 euros.
