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Entech remporte un marché de près de 40 millions d'euros en France
information fournie par Zonebourse 15/10/2026 à 18:06

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La société spécialisée dans le stockage et le pilotage intelligent des énergies renouvelables a décroché un contrat de près de 40 millions d'euros auprès d'un important producteur français d'électricité pour la réalisation d'une centrale de stockage d'énergie par batteries d'une puissance de 90 MW et d'une capacité de 180 MWh.

Il s'agit du plus gros contrat jamais remporté par le groupe en tant que maître d'oeuvre unique. Entech pilotera l'ensemble du projet, de la conception à la mise en service, avec notamment la construction d'un poste haute tension destiné à raccorder l'installation au réseau de transport d'électricité géré par RTE.

L'accord s'accompagne également d'un contrat de maintenance de cinq ans renouvelable, permettant au spécialiste du stockage et du pilotage des énergies renouvelables de renforcer sa présence sur ce marché en plein essor.

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