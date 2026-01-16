Entech remporte un contrat pour la construction de 400 MWh de stockage d’énergie (BESS) en partenariat avec Eiffage Énergie Systèmes
Quimper, le 16 janvier 2026 à 8h45 - Entech (FR0014004362 – ALESE), société spécialisée dans le stockage et le
pilotage intelligent des énergies renouvelables, annonce la signature, en partenariat avec Eiffage Energie
Systèmes, d’un contrat portant sur la construction de deux centrales de stockage situées en France, pour le
compte d’un développeur de projets d’infrastructures de raccordement au réseau électrique. La mise en
service de ces projets est prévue au cours du 1er semestre 2027.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer