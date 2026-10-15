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Entech remporte un contrat EPC portant sur une centrale de stockage d’énergie par batterie (BESS) de 180 MWh
information fournie par Boursorama CP 15/10/2026 à 17:45

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Entech remporte un contrat EPC portant sur une centrale de stockage
d’énergie par batterie (BESS) de 180 MWh
Quimper, le 15 octobre 2026 à 17h45 – Entech (FR0014004362 – ALESE), société de technologie spécialisée dans
le stockage et le pilotage intelligent des EnR, annonce la signature d’un contrat de près de 40 M€ pour le compte
d’un producteur français d’énergie électrique, portant sur la fourniture d’un système de stockage d’énergie par
batterie (BESS) raccordé au réseau électrique haute tension (HTB). Il s’agit du plus important contrat remporté
par Entech en tant que contractant unique EPC (Engineering, Procurement, Construction).

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