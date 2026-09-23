Entech maintient ses prévisions annuelles 2026 après un bon 1er semestre

Le chiffre d'affaires consolidé d'Entech au 1er semestre 2026 s'élève à 71,8 millions d'euros, contre 27,4 MEUR au 1er semestre 2025, sur une base comparable de deux périodes de six mois. Cette progression traduit la conversion en chiffre d'affaires à l'avancement du carnet de commandes record constitué en 2025.

La croissance est portée par l'activité Entech Construction : les centrales photovoltaïques au sol atteignent 28,2 MEUR ( 248%) et les projets de stockage 34,3 MEUR ( 216%), dont 12,7 MEUR au titre de la quote-part de la coentreprise créée avec Eiffage Énergie Systèmes. Entech Solutions progresse plus modestement, à 8,3 MEUR ( 6,3%), portée par les centrales photovoltaïques en toiture et ombrières (7,5 MEUR). Entech Energy & Services, en phase d'amorçage, réalise 0,2 MEUR.

La marge brute s'établit à 18,4 MEUR, en hausse de 104%, soit 9,4 MEUR de plus qu'au 1er semestre 2025. Elle représente 25,7% du chiffre d'affaires contre 32,9% au 1er semestre 2025, soit une évolution de 7,2 points due à l'effet de mix : la très forte montée en puissance de l'activité EPC (ingénierie, approvisionnement et construction) sur des projets de grande taille, atténue mécaniquement le taux moyen de marge brute, tout en générant un volume de marge d'EBITDA nettement supérieur.

L'EBITDA ressort à 5 MEUR, soit 7% du chiffre d'affaires, contre 0,1 MEUR (0,5% du CA) un an plus tôt, incluant une contribution de la coentreprise créée avec Eiffage Energie Systèmes à hauteur de 0,3 MEUR. En un seul semestre, l'EBITDA du groupe dépasse ainsi celui de l'exercice 2025 (4,4 MEUR), et la marge d'Ebitda s'inscrit d'ores et déjà dans la trajectoire de 8 à 10% visée pour l'exercice.

En outre, après 2,4 MEUR de dotations aux amortissements et provisions, le résultat d'exploitation ressort à 3,2 MEUR, contre une perte de 0,1 MEUR. Le résultat financier s'établit à -1,1 MEUR, contre -0,2 MEUR, intégrant une hausse de l'endettement destiné à financer la croissance de l'activité EPC et le développement du portefeuille d'actifs détenus en propre (Entech Energy & Services).

Le résultat net part du groupe s'élève à 1,6 MEUR, contre une perte de 0,1 MEUR au 1er semestre 2025.

Les capitaux propres s'élèvent à 28,5 MEUR sur ce 1er semestre, en progression de 0,6 MEUR.

La marge brute d'autofinancement atteint 4,3 MEUR, contre 0,5 MEUR au 1er semestre 2025, convertissant environ 78% de la progression de l'EBITDA en capacité d'autofinancement.

Sur le 1er semestre 2026, le groupe a enregistré 45,8 MEUR de prises de commandes, avec notamment la signature de nouveaux contrats de stockage par batterie.

Perspectives : confirmation des objectifs 2026 et de la feuille de route 2029

Au regard de ce 1er semestre, Entech confirme son objectif 2026 d'un chiffre d'affaires de 130 MEUR associé à une marge d'Ebitda comprise entre 8 et 10% du chiffre d'affaires.

Les priorités du 2e semestre portent sur la préservation du taux de marge brute, la maîtrise de la consommation de besoin en fonds de roulement, la confirmation du levier opérationnel acquis sur l'EBITDA et la poursuite du développement du portefeuille d'Entech Energy & Services.

Le groupe confirme sa feuille de route stratégique à horizon 2029, correspondant à un chiffre d'affaires supérieur à 300 MEUR associé à une marge d'Ebitda de 20 à 25%, incluant la détention en propre d'un parc de plus de 350 MW d'actifs en exploitation ou en construction.