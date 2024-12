Entech: le titre grimpe après un semestre 'plutôt flatteur' information fournie par Cercle Finance • 11/12/2024 à 12:12









(CercleFinance.com) - Entech signe mercredi matin l'une des meilleures performances de la Bourse de Paris au lendemain de la publication de résultats semestriels ayant confirmé la dynamique de croissance rentable engagée par l'entreprise depuis le début d'année.



La société bretonne, spécialisée dans la conversion et le stockage d'énergie, indique avoir dégagé un résultat opérationnel (Ebitda) positif sur les six premiers mois de son exercice décalé.



A la faveur d'une structure de coûts maîtrisée, le groupe basé à Quimper a généré un Ebitda de 409.000 euros sur les six mois clos fin septembre, à comparer avec une perte de près de 1,3 million d'euros un an plus tôt.



Dans une note de réaction, les analystes de TP ICAP Midcap évoquent un semestre 'plutôt flatteur', avec une 'bonne performance à tous les niveaux'.



'Les ambitions du groupe d'atteindre une marge d'Ebitda de 8% à 10% d'ici fin 2026 gagnent en crédibilité', estime la société en Bourse, qui se dit rassurée par la santé financière du groupe et qui vient le conforter dans sa recommandation d'achat.



Entech a par ailleurs confirmé son objectif de réaliser, à horizon 2029, un C.A. supérieur à 300 millions d'euros associé à une marge d'Ebitda de 20% à 25%



Suite à toutes ces annonces, l'action grimpait de plus de 13% mercredi en Bourse de Paris.



A noter que compte tenu du changement de date de clôture approuvé en septembre, l'exercice 2024 aura une durée exceptionnelle de neuf mois.





Valeurs associées ENTECH 6,38 EUR Euronext Paris +11,54%