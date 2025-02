Entech: entouré après un contrat record information fournie par Cercle Finance • 24/02/2025 à 13:12









(CercleFinance.com) - Entech bondit de 10% après la signature d'un contrat record, portant sur la construction de systèmes de stockage par batterie destinés à équiper plusieurs sites répartis sur l'ensemble de l'Hexagone pour le compte d'un opérateur français du secteur de l'énergie.



Sa mise en oeuvre sera assurée par sa filiale Entech Construction, entre mars 2025 et novembre 2026. Ce contrat de plus de 30 millions d'euros devrait représenter au moins 15 millions de chiffre d'affaires en 2025.



'Les systèmes de stockage fournis par Entech permettront de valoriser le patrimoine foncier de son client en offrant des services de régulation de fréquence au réseau de distribution de moyenne puissance (HTA) géré par Enedis', explique la société.





Valeurs associées ENTECH 7,16 EUR Euronext Paris +10,84%