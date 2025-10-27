Entech construit une centrale de stockage d’énergie (BESS)

dans le nord de la France en partenariat avec Eiffage Énergie Systèmes

Construction d’un système de stockage de 50 MW relié au réseau de transport HTB exploité par RTE



Les unités de stockage d’énergie par batteries, appelées Battery Energy Storage System (BESS), constituent les services système fréquence de la « réserve secondaire ». Cette réserve est activée automatiquement par RTE pour corriger les déséquilibres entre l’offre et la demande d’électricité sur le réseau, lesquels induisent des variations de fréquence pouvant provoquer des phénomènes de black-out. Au-delà de la gestion de l’intermittence, les services système fréquence jouent donc un rôle crucial dans la stabilité de la fréquence, la congestion, la réserve de puissance et la résilience du réseau.