Entech annonce la signature de 60 M€ de concours bancaires afin d’accompagner la forte croissance de l’activité

Quimper, le 18 décembre 2025 à 17h45 - Entech (FR0014004362 – ALESE), société spécialisée dans le stockage et le pilotage intelligent des énergies renouvelables, a finalisé avec ses partenaires bancaires la mise en place d’un crédit syndiqué de 30 M€ associé à une enveloppe d’engagements par signature (garanties bancaires domestiques) de 30 M€.

60 M€ de concours bancaires pour soutenir la montée en puissance de l’activité et accompagner l’engagement de nouveaux projets

Fort de la confiance renouvelée de ses partenaires bancaires historiques, Entech annonce avoir finalisé ce 17 décembre 2025 la mise en œuvre d’un contrat de crédits de 60 M€ d’une durée de 3 ans reconductible (vs 1 an auparavant), incluant :

- Un Crédit Renouvelable de 30 M€ pour financer ou refinancer les besoins en fonds de roulement liés aux projets (vs.15 M€ auparavant)

- Un Crédit Par Signature de 30 M€ pour l'émission de garanties bancaires nécessaires à la réalisation des projets (vs. 20 M€ auparavant).