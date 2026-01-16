Entech accélère dans le stockage haute tension
Le projet prévoit la réalisation de deux systèmes de stockage (BESS) de 100 MW/200 MWh chacun, pour une capacité totale de 200 MW/400 MWh, ainsi que du poste HTB nécessaire à leur raccordement au réseau de transport 225 kV exploité par RTE.
Les deux installations seront assorties de contrats d'exploitation et de maintenance sur 15 ans, avec une mise en service programmée au premier semestre 2027.
Valeurs associées
|8,4800 EUR
|Euronext Paris
|+1,92%
