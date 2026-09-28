Entain, propriétaire de Ladbrokes, met en garde contre le fait que l'interdiction des paris en ligne au Brésil pourrait freiner la croissance du secteur des jeux en ligne en 2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Entain prévoyait que le Brésil représenterait environ 5 % de son chiffre d'affaires net des jeux en ligne en 2026

* Entain indique s'attendre à une croissance de 4 à 6 % de son chiffre d'affaires net des jeux en ligne pour 2026 si l'interdiction est maintenue

* Les analystes prévoient un impact marginal sur les résultats de 2026 de son concurrent Playtech

* L'action Entain recule de 1,7 %

(Ajout d’un commentaire d’Entain au paragraphe 3, d’informations sur l’action au paragraphe 6, de commentaires d’analystes aux paragraphes 10 et 11, ainsi que de détails et de contexte tout au long de l’article)

Entain ENT.L , propriétaire de Ladbrokes, a averti lundi que la croissance de son chiffre d’affaires net des jeux en ligne en 2026 (NGR) serait affectée si l’interdiction brésilienne des paris sportifs et des jeux d’argent en ligne était maintenue jusqu’à la fin de l’année.

Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva a annoncé la semaine dernière l’interdiction des activités de paris en ligne , moins de deux ans après que le gouvernement eut mis en place un cadre juridique autorisant le secteur à exercer ses activités.

“Entain est déçue par cette évolution soudaine, qui s’est produite sans consultation des acteurs du secteur quant à ses conséquences négatives importantes,” a déclaré la société britannique dans un communiqué, ajoutant que ses activités au Brésil respectaient la mesure provisoire.

Cette mesure provisoire révoque les licences de paris en ligne et doit être approuvée par le Congrès dans un délai de 120 jours pour rester en vigueur. Elle vient s’ajouter à une période difficile pour le secteur des paris, qui a déjà dû faire face à des hausses d’impôts au Royaume-Uni et qui est confronté à une menace croissante de la part des entreprises de marchés de prédiction qui s’imposent de plus en plus sur son terrain.

Entain prévoyait que le Brésil représenterait environ 5 % de son chiffre d'affaires net des jeux en ligne en 2026.

Son action a reculé de 1,7 % à 441,9 pence à 08h36 GMT.

CONTRIBUTION MODESTE DES RÉSULTATS BRÉSILIENS

Entain table sur une croissance annuelle de son chiffre d’affaires net des jeux en ligne comprise entre 4 % et 6 % si l’interdiction est maintenue. Hors Brésil, la société a indiqué qu’elle restait en bonne voie pour afficher une croissance de son chiffre d’affaires net des jeux en ligne dans la fourchette haute de ses prévisions, soit entre 5 % et 7 % à taux de change constant.

Elle s'attend à ce que son résultat opérationnel sous-jacent se situe dans la fourchette basse de ses prévisions antérieures, comprises entre 910 millions et 960 millions de livres sterling (1,2 milliard et 1,3 milliard de dollars), et à ce que sa marge se situe également dans la fourchette basse de 21% à 22% en raison de l'interdiction, la contribution du Brésil au résultat devant être modeste.

Le Brésil, l’une des zones de croissance les plus prometteuses du secteur, est un marché clé pour des opérateurs tels qu’Entain, Flutter Entertainment FLUT.N et bet365.

Le groupe suisse de loterie et de paris Allwyn AG

ALWr.AT a abandonné ses prévisions de marge bénéficiaire annuelle à la suite de l’interdiction des paris. Les analystes de Peel Hunt prévoient un impact marginal sur les résultats de Playtech en 2026.

“Compte tenu de la visibilité réglementaire nettement réduite au Brésil, nous nous attendons dans un premier temps à des réactions “impulsives” du cours des actions, suivies d’un tri des expositions spécifiques,” ont déclaré les analystes de Jefferies dans une note.

(1 dollar = 0,7537 livre sterling)