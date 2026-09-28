 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Entain, propriétaire de Ladbrokes, met en garde contre le fait que l'interdiction des paris en ligne au Brésil pourrait freiner la croissance du secteur des jeux en ligne en 2026
information fournie par Reuters 28/09/2026 à 10:45

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Entain prévoyait que le Brésil représenterait environ 5 % de son chiffre d'affaires net des jeux en ligne en 2026

* Entain indique s'attendre à une croissance de 4 à 6 % de son chiffre d'affaires net des jeux en ligne pour 2026 si l'interdiction est maintenue

* Les analystes prévoient un impact marginal sur les résultats de 2026 de son concurrent Playtech

* L'action Entain recule de 1,7 %

(Ajout d’un commentaire d’Entain au paragraphe 3, d’informations sur l’action au paragraphe 6, de commentaires d’analystes aux paragraphes 10 et 11, ainsi que de détails et de contexte tout au long de l’article)

Entain ENT.L , propriétaire de Ladbrokes, a averti lundi que la croissance de son chiffre d’affaires net des jeux en ligne en 2026 (NGR) serait affectée si l’interdiction brésilienne des paris sportifs et des jeux d’argent en ligne était maintenue jusqu’à la fin de l’année.

Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva a annoncé la semaine dernière l’interdiction des activités de paris en ligne , moins de deux ans après que le gouvernement eut mis en place un cadre juridique autorisant le secteur à exercer ses activités.

“Entain est déçue par cette évolution soudaine, qui s’est produite sans consultation des acteurs du secteur quant à ses conséquences négatives importantes,” a déclaré la société britannique dans un communiqué, ajoutant que ses activités au Brésil respectaient la mesure provisoire.

Cette mesure provisoire révoque les licences de paris en ligne et doit être approuvée par le Congrès dans un délai de 120 jours pour rester en vigueur. Elle vient s’ajouter à une période difficile pour le secteur des paris, qui a déjà dû faire face à des hausses d’impôts au Royaume-Uni et qui est confronté à une menace croissante de la part des entreprises de marchés de prédiction qui s’imposent de plus en plus sur son terrain.

Entain prévoyait que le Brésil représenterait environ 5 % de son chiffre d'affaires net des jeux en ligne en 2026.

Son action a reculé de 1,7 % à 441,9 pence à 08h36 GMT.

CONTRIBUTION MODESTE DES RÉSULTATS BRÉSILIENS

Entain table sur une croissance annuelle de son chiffre d’affaires net des jeux en ligne comprise entre 4 % et 6 % si l’interdiction est maintenue. Hors Brésil, la société a indiqué qu’elle restait en bonne voie pour afficher une croissance de son chiffre d’affaires net des jeux en ligne dans la fourchette haute de ses prévisions, soit entre 5 % et 7 % à taux de change constant.

Elle s'attend à ce que son résultat opérationnel sous-jacent se situe dans la fourchette basse de ses prévisions antérieures, comprises entre 910 millions et 960 millions de livres sterling (1,2 milliard et 1,3 milliard de dollars), et à ce que sa marge se situe également dans la fourchette basse de 21% à 22% en raison de l'interdiction, la contribution du Brésil au résultat devant être modeste.

Le Brésil, l’une des zones de croissance les plus prometteuses du secteur, est un marché clé pour des opérateurs tels qu’Entain, Flutter Entertainment FLUT.N et bet365.

Le groupe suisse de loterie et de paris Allwyn AG

ALWr.AT a abandonné ses prévisions de marge bénéficiaire annuelle à la suite de l’interdiction des paris. Les analystes de Peel Hunt prévoient un impact marginal sur les résultats de Playtech en 2026.

“Compte tenu de la visibilité réglementaire nettement réduite au Brésil, nous nous attendons dans un premier temps à des réactions “impulsives” du cours des actions, suivies d’un tri des expositions spécifiques,” ont déclaré les analystes de Jefferies dans une note.

(1 dollar = 0,7537 livre sterling)

Valeurs associées

ENTAIN
5,110 EUR Tradegate -2,26%
ENTAIN
436,850 GBX LSE -2,84%
ENTAIN
6,0100 USD OTCBB -2,21%
FLUTTER ENTMT
83,640 USD NYSE +2,27%
GVC HOLD
1 038,750 GBX LSE +0,56%
PLAYTECH
375,400 GBX LSE -3,40%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ID LOGISTICS GROUP : Attendre un test du support
    ID LOGISTICS GROUP : Attendre un test du support
    information fournie par TEC 28.09.2026 11:24 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. L'indicateur principal de la force du mouvement ... Lire la suite

  • PEUGEOT INVEST : La tendance baissière peut reprendre
    PEUGEOT INVEST : La tendance baissière peut reprendre
    information fournie par TEC 28.09.2026 11:15 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite

  • Dans la région de Kharkiv en Ukraine, un train de banlieue détruit par un tir de drone russe qui a fait un mort et huit blessés, le 18 septembre 2026 ( AFP / SERGEY BOBOK )
    En Ukraine, faire rouler les trains, nerf de la guerre
    information fournie par AFP 28.09.2026 11:11 

    "Aujourd'hui en Ukraine, c'est dur pour nous de travailler, mais on travaille". Oleksandr Pokotylo répare des locomotives. Tâche éreintante dans un pays où les trains sont de plus en plus systématiquement visés et détruits par des attaques russes. Depuis l'invasion ... Lire la suite

  • Un véhicule blindé patrouille dans la base militaire américaine RAF Fairford, dans le sud-ouest de l'Angleterre, le 28 septembre 2026 ( AFP / Ben STANSALL )
    Projet d'attaque contre une base militaire en Angleterre : enquête sur un lien avec l'Iran (médias)
    information fournie par AFP 28.09.2026 11:11 

    La police antiterroriste britannique enquête pour déterminer si l'Iran est à l'origine d'un projet d'attaque "terroriste" contre une base militaire en Angleterre utilisée par l'armée américaine, rapportent lundi des médias britanniques. Cinq hommes soupçonnés de ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
HAFFNER ENERGY
0,868 +12,73%
Pétrole Brent
107,65 +0,82%
CAC 40
8 079,93 +0,03%
GENFIT
9,33 +4,60%
2CRSI
28,7 -1,31%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank