ENQUÊTE-Tesla s'apprête à organiser un événement « Cybercab » à Austin, au Texas

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Tesla TSLA.O s'apprête à organiser jeudi à Austin, au Texas, un événement très médiatisé consacré à son robotaxi spécialement conçu, le Cybercab, alors que des interrogations subsistent quant aux obstacles réglementaires et à la sécurité de cette technologie.

Voici quelques détails:

* Le Cybercab est un véhicule biplace doté de portes papillon, sans volant ni pédales. Il s’agit du premier véhicule de Tesla conçu exclusivement pour la conduite autonome. Certaines versions d’essai ont toutefois été aperçues dans les rues américaines avec un volant.

* Le véhicule a été dévoilé il y a environ deux ans aux studios Warner Bros et devrait venir compléter la flotte naissante de robotaxis de Tesla. Le directeur général Elon Musk a déclaré qu’il serait finalement commercialisé au prix de 30 000 dollars. Il a décrit la technologie de conduite autonome comme l’un des éléments clés de l’avenir commercial de Tesla.

* Tesla a proposé aux usagers de sa flotte actuelle de robotaxis, basée sur son Model Y, de participer à un « Cybercab Launch Event », mais n’a donné aucun détail sur la nature de ce lancement. Tesla a promu l’événement sous le nom « EXCLUSIF Access: Cybercab » dans des publications sur X et a envoyé des invitations à des invités triés sur le volet, selon certains messages d’utilisateurs.

* Tesla n’a pas annoncé l’heure à laquelle se tiendra l’événement. Tesla diffuse généralement ses événements majeurs en direct, mais n’a pas officiellement confirmé si ce serait le cas jeudi.

* Tesla a commencé à produire certains Cybercabs en avril et teste actuellement le véhicule sur la voie publique.

* Le site The Information a rapporté le mois dernier que Tesla avait informé son personnel de son intention de commencer le déploiement en proposant des trajets à ses employés sur la voie publique, puis d’intégrer les Cybercabs à son service de robotaxis à Austin quelques jours plus tard.

* Tesla n’a pas précisé si elle avait obtenu l’autorisation des autorités réglementaires ni si elle avait déterminé que le service était conforme aux normes de sécurité fédérales pour une exploitation commerciale.

* La technologie dite « Full Self-Driving » (FSD) de Tesla, qui nécessite une supervision humaine constante, a fait l’objet de multiples enquêtes fédérales et poursuites judiciaires à la suite de collisions et d’infractions au code de la route. C’est une version du FSD ne nécessitant pas de supervision qui équipe les Cybercabs.

* Tesla a déclaré que le FSD était déjà jusqu’à dix fois plus sûr que les conducteurs humains.