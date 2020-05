Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ENQUÊTE-Pour les actions européennes, la reprise s'annonce lente Reuters • 28/05/2020 à 11:27









* Données détaillées de l'enquête: cpurl://apps.cp./cms/?pageId=stock-index-poll LONDRES, 28 mai (Reuters) - La reprise des actions européennes après le krach du coronavirus prendra du temps puisqu'elles devraient encore accuser fin 2021 un repli d'environ pour 10% par rapport au record de février, montre jeudi une enquête auprès d'une trentaine de gérants de fonds, stratèges et courtiers. L'indice Stoxx 600 .STOXX devrait atteindre 347 points fin 2020, 368 points mi-2021 et 390 points à la fin de l'an prochain, selon les prévisions rassemblées ces deux dernières semaines. Il avait inscrit un plus haut historique à 433,90 points le 19 février avant que la pandémie de coronavirus et les mesures de confinement prises pour la freiner ne déclenchent un repli général des actions par peur d'une récession d'ampleur. Le 16 mars, soit moins d'un mois après ce record, le Stoxx 600 accusait une chute de 38% à 268,57 points. Il a ensuite entamé un rebond nourri par un soutien monétaire et budgétaire sans précédent, les espoirs de mise au point rapide d'un vaccin et la perspective d'une reprise prochaine de l'activité économique. Ce rebond a toutefois subi un coup de frein début mai, qui s'explique entre autres par la dégradation des perspectives de rentabilité des sociétés cotées: selon le consensus I/B/E/S de Refinitiv, les bénéfices du Stoxx 600 devraient chuter de plus de 50% sur un an au deuxième trimestre, puis de 37% au troisième, et ils ne devraient pas renouer avec la croissance avant le début 2021. "Les bénéfices des entreprises vont diminuer très significativement, d'environ 35% globalement", résume Jean-Marie Mercadal, directeur général délégué d'OFI Asset Management pour qui les niveaux actuels de valorisation ne sont pas avantageux. Pour la suite, il estime que "le rythme de la reprise pourrait être modéré" au vu du temps nécessaire pour rouvrir complètement les économies et parce que les dépenses de consommation devraient souffrir de la hausse du chômage. Cette perspective ne vaut évidemment pas seulement pour le Stoxx 600 mais aussi pour tous les grands indices boursiers européens. Le CAC 40 .FCHI de la Bourse de Paris devrait ainsi remonter à 5.350 points seulement fin 2021, soit près de 13% en dessous de son pic de février. Le Dax .GDAXI allemand est attendu à 12.213 points à la fin de l'an prochain contre 13.795 au plus haut et le FTSE 100 .FTSE britannique à 6.740 points contre un pic à 7.689,67 en janvier dernier. <^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ STOXX https://tmsnrt.rs/2PoqP1s STOXX Poll https://tmsnrt.rs/3ehXnEj Stocks Poll 2 https://tmsnrt.rs/2M3Nn5G ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^> (Julien Ponthus, avec Joice Alves et Thyagaraju Adinarayan à Londres, Stefano Rebaudo à Milan, Mumal Rathore, Khushboo Mittal et Sumanto Mondal à Bangalore, version française Marc Angrand, édité par Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.