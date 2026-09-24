ENQUÊTE : Les résultats de Costco mettront à l'épreuve la dynamique des ventes

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24 septembre - ** L'action de Costco Wholesale ( COST.O ) a reculé de 0,7 % jeudi, à 898,75 dollars, dans l'attente de la publication de ses résultats trimestriels prévue après la clôture, les investisseurs étant à l'affût d'informations sur les dépenses de consommation et les tendances des ventes

** Selon LSEG, l’exploitant de clubs-entrepôts devrait afficher une hausse de 10 % de son chiffre d’affaires au quatrième trimestre fiscal, à 94,86 milliards de dollars, et un BPA ajusté de 6,53 dollars, contre 5,87 dollars il y a un an

** Plus tôt ce mois-ci, la société a annoncé une hausse de 9,9 % en glissement annuel de son chiffre d’affaires net en août et une progression de 9,4 % de ses ventes à périmètre constant pour le quatrième trimestre, signe d’une demande solide

** En mai, COST a annoncé des résultats supérieurs aux prévisions pour le troisième trimestre , profitant de la flambée des prix de l’essence alors que de plus en plus de consommateurs se tournaient vers son carburant moins cher

** L’action s’échangeait récemment à 40 fois les bénéfices prévisionnels, ce qui correspond à sa moyenne sur cinq ans de 41 fois -- LSEG

** L'action COST a progressé d'environ 4 % depuis le début de l'année, contre une hausse d'environ 6 % pour l'indice S&P 500 des biens de consommation de base .SPLRCS

** Sur 40 analystes, 25 attribuent à l'action la note « achat fort » ou « achat », 14 la note « conserver » et 1 recommande la « vente »; le cours cible médian de 1 100 dollars est resté inchangé au cours des trois derniers mois