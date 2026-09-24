 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

ENQUÊTE : Les résultats de Costco mettront à l'épreuve la dynamique des ventes
information fournie par Reuters 24/09/2026 à 18:33
Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 septembre - ** L'action de Costco Wholesale ( COST.O ) a reculé de 0,7 % jeudi, à 898,75 dollars, dans l'attente de la publication de ses résultats trimestriels prévue après la clôture, les investisseurs étant à l'affût d'informations sur les dépenses de consommation et les tendances des ventes

** Selon LSEG, l’exploitant de clubs-entrepôts devrait afficher une hausse de 10 % de son chiffre d’affaires au quatrième trimestre fiscal, à 94,86 milliards de dollars, et un BPA ajusté de 6,53 dollars, contre 5,87 dollars il y a un an

** Plus tôt ce mois-ci, la société a annoncé une hausse de 9,9 % en glissement annuel de son chiffre d’affaires net en août et une progression de 9,4 % de ses ventes à périmètre constant pour le quatrième trimestre, signe d’une demande solide

** En mai, COST a annoncé des résultats supérieurs aux prévisions pour le troisième trimestre , profitant de la flambée des prix de l’essence alors que de plus en plus de consommateurs se tournaient vers son carburant moins cher

** L’action s’échangeait récemment à 40 fois les bénéfices prévisionnels, ce qui correspond à sa moyenne sur cinq ans de 41 fois -- LSEG

** L'action COST a progressé d'environ 4 % depuis le début de l'année, contre une hausse d'environ 6 % pour l'indice S&P 500 des biens de consommation de base .SPLRCS

** Sur 40 analystes, 25 attribuent à l'action la note « achat fort » ou « achat », 14 la note « conserver » et 1 recommande la « vente »; le cours cible médian de 1 100 dollars est resté inchangé au cours des trois derniers mois

Valeurs associées

COSTCO WHSL
896,4800 USD NASDAQ -0,91%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 24/09/2026 à 18:33:38.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
106,85 +3,43%
CAC 40
8 081,43 -0,52%
Or
4 272,69 -0,14%
TOTALENERGIES
81,05 +1,80%
HAFFNER ENERGY
0,79 +10,18%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank