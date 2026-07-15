ENQUÊTE-La prochaine étape de la croissance de Netflix dépend de sa capacité à fidéliser ses spectateurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Harshita Mary Varghese

Netflix NFLX.O est sous pression pour rassurer les investisseurs quant à sa stratégie de croissance lors de la publication de ses résultats du deuxième trimestre jeudi, alors que l'engagement de ses utilisateurs a faibli face à la concurrence croissante des acteurs traditionnels des médias, de YouTube et du visionnage sur mobile.

Le géant du streaming a perdu plus d’un cinquième de sa valeur cette année en raison des doutes concernant ses efforts de croissance, notamment son activité publicitaire qui est encore loin de constituer une source de revenus majeure.

Voici plus de détails:

* La société devrait afficher une hausse de 13,6 % de son chiffre d’affaires, à 12,59 milliards de dollars, soit sa plus faible croissance depuis plus de quatre trimestres, tandis que le bénéfice par action ajusté devrait s’établir à 79 cents, selon les analystes interrogés par LSEG.

* L’activité publicitaire — considérée comme cruciale pour la croissance de Netflix depuis que l’effet positif de sa lutte contre le partage de mots de passe et des hausses de prix des deux dernières années s’estompe — devrait générer 705,8 millions de dollars de chiffre d’affaires.

* « Nous avons dû revoir à la baisse nos prévisions concernant l’) publicitaire de (», a déclaré Ross Benes, analyste chez eMarketer, ajoutant que l’activité publicitaire n’avait pas connu une croissance aussi forte que la plupart des analystes l’avaient initialement prévu.

* Pour attirer les annonceurs et stimuler l’engagement, Netflix s’est lancé dans l’organisation d’événements en direct. CNBC a rapporté que la société étudiait la possibilité de se porter candidate pour obtenir les droits de diffusion aux États-Unis des Coupes du monde de football de la FIFA de 2030 et 2034, et qu’elle était en pourparlers pour acquérir la plateforme de films en ligne Letterboxd.

* « L’entreprise est passée de la disruption à la domination, et le défi consiste désormais à maintenir cette dynamique à partir d’une base beaucoup plus large », a déclaré Paolo Pescatore, analyste chez PP Foresight.

* Bloomberg News a rapporté au début du mois que les spectateurs de Netflix étaient moins enclins à revenir pour les saisons suivantes, des séries à succès telles que « The Night Agent » et « Beef » perdant environ la moitié, voire plus, de leur audience après leur première saison.

* L’ CMCSA.O de Comcast, qui consiste à scinder NBCUniversal, a également alimenté les spéculations sur d’éventuelles transactions, mais certains analystes s’attendent à ce que Netflix se concentre sur des opérations de moindre envergure plutôt que sur une nouvelle acquisition majeure.