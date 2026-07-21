ENQUÊTE-La consommation de trésorerie de Tesla mettra à l'épreuve la confiance des investisseurs dans les paris sur l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Des investissements massifs sont consacrés aux infrastructures d'IA, aux robotaxis et à Optimus

* Selon Barclays, une meilleure rentabilité des activités liées aux véhicules pourrait contribuer à financer les dépenses liées à l’IA

* Les résultats trimestriels pourraient révéler une première consommation de trésorerie depuis plus de deux ans

par Akash Sriram et Abhirup Roy

Tesla TSLA.O devrait annoncer mercredi sa première consommation de trésorerie trimestrielle depuis plus de deux ans, alors que ses dépenses en matière d’IA et de robotique s’envolent, ce qui renforce la vigilance des investisseurs quant au moment où ces paris porteront leurs fruits.

Le directeur général Elon Musk a réorienté les priorités du constructeur de véhicules électriques, passant de la fabrication de voitures au développement d’activités dites d’« IA physique », telles que les taxis autonomes et les robots humanoïdes. Une grande partie de la valorisation de Tesla repose sur cette promesse.

Cependant, les investisseurs sont de plus en plus inquiets, car les dépenses consacrées aux infrastructures d’IA, notamment aux centres de données, et aux capacités de production devraient atteindre 25 milliards de dollars cette année, dépassant ainsi les flux de trésorerie trimestriels générés par les activités principales de Tesla dans les secteurs de l’automobile et de l’énergie.

« Alors que les dépenses d’investissement ont plus que doublé et que le flux de trésorerie disponible devient négatif, les investisseurs s’attachent de plus en plus à trouver des preuves que les dépenses de Tesla renforcent son avantage concurrentiel dans le domaine de l’IA physique », ont écrit les analystes de Morgan Stanley dans une note.

Les investisseurs ont misé sur le fait que la technologie de conduite autonome et les ambitions de Tesla en matière de robotique pourraient à terme ouvrir de nouvelles sources de revenus à forte marge. Mais les progrès ont été plus lents que ne l’avaient prévu de nombreux analystes, et Musk n’a pas respecté certaines échéances qu’il s’était lui-même fixées.

Peu après le lancement de son service de robotaxis à Austin, au Texas, en avril de l’année dernière, Musk avait prédit que les robotaxis de Tesla desserviraient la moitié de la population américaine d’ici fin 2025. En janvier, Tesla a annoncé que le service s’étendrait à sept nouvelles villes au cours du premier semestre 2026. Or, son réseau de robotaxis reste confiné à Austin, Dallas et Houston au Texas, ainsi qu’à Miami en Floride.

Avant la conférence téléphonique sur les résultats de mercredi, la question ayant recueilli le plus de votes sur le site dédié aux relations avec les investisseurs de Tesla, posée par un investisseur particulier, était la suivante: “Qu’est-ce qui empêche Tesla d’atteindre ces objectifs à court terme qu’elle s’est fixés?”

Neuf des dix questions les plus plébiscitées portent sur les paris de Tesla liés à l’IA: les robotaxis, les robots humanoïdes Optimus et sa technologie de conduite entièrement autonome.

“Pourquoi la croissance des robotaxis est-elle au point mort? Quand le Cybercab commencera-t-il à transporter des clients?”, a demandé un autre investisseur particulier.

Tesla a déclaré avoir commencé la fabrication de son Cybercab, un robot-taxi sur mesure dépourvu de volant et de pédales. Cependant, ces véhicules n’ont pas encore été déployés au sein d’un réseau de robot-taxis, Elon Musk ayant indiqué que la montée en puissance de la production serait “d’une lenteur exaspérante”.

REBOND DU SECTEUR AUTOMOBILE

Tesla a livré un nombre record de véhicules entre avril et juin, dépassant largement les estimations du marché, la hausse des prix du pétrole ayant contribué à stimuler les ventes de véhicules électriques, notamment en Europe.

Les analystes s’attendent à ce que Tesla livre 1,7 million de véhicules en 2026, soit une hausse de 3,9 % par rapport à l’année dernière, ce qui mettrait fin à deux années consécutives de baisse des livraisons annuelles.

Les analystes de Barclays ont indiqué que les investisseurs restaient focalisés sur les ambitions de Tesla en matière d’IA, mais qu’un secteur automobile plus solide contribuerait à générer les liquidités nécessaires au financement de ces investissements.

Pour le deuxième trimestre, toutefois, le rebond des ventes de véhicules pourrait ne pas suffire à compenser les dépenses importantes. Tesla devrait afficher un flux de trésorerie disponible négatif de 3,3 milliards de dollars, selon les données de LSEG.

Les analystes s'attendent à ce que le bénéfice de Tesla au deuxième trimestre s'établisse à 50 centimes par action, contre 40 centimes par action à la même période l'année précédente.

Toutefois, les analystes de la Deutsche Bank s’attendent à ce que la suppression, en début d’année, de l’achat initial du logiciel “Full Self-Driving” et les financements à faible taux d’intérêt accordés en mai pèsent sur la rentabilité.

Wall Street table sur une marge brute automobile, hors crédits réglementaires, de 18,1 % au deuxième trimestre, en baisse par rapport aux 19,2 % enregistrés au cours du trimestre précédent, selon les données de Visible Alpha.