ENQUÊTE-L'échec d'un médicament cardiaque de Novartis pousse les médecins à rechercher des preuves concernant une cible génétique du cholestérol

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par Deena Beasley

L'échec récent d'un médicament expérimental de Novartis NOVN.S destiné au traitement des maladies cardiaques lors d'un essai clinique à grande échelle a remis en question, auprès des cardiologues et des investisseurs, l'idée largement répandue selon laquelle la réduction des taux d'un transporteur de cholestérol d'origine génétique appelé lipoprotéine(a) peut améliorer la santé cardiaque.

Les médecins estiment que la publication prochaine des détails de l’essai permettra de déterminer si les médicaments ciblant cette particule sanguine, communément appelée Lp(a), ou “LP little a”, pourraient constituer la prochaine grande avancée dans la prévention des maladies cardiaques, ou si cette particule lipidique n’est qu’un indicateur de risque, plutôt qu’une cause.

Le médicament, le pelacarsen, développé par Novartis et Ionis Pharmaceuticals IONS.O , s’est révélé capable de réduire de 80 % les taux sanguins de Lp(a), mais cela ne s’est pas traduit par une diminution du risque de crise cardiaque et d’AVC lors de l’essai.

Environ 20 % de la population possède des gènes qui ordonnent au foie de produire cette particule de cholestérol particulièrement visqueuse, bien que les taux sanguins qui en résultent varient d’une personne à l’autre. L’incidence est plus élevée chez les personnes d’origine africaine ou sud-asiatique.

Contrairement au “mauvais” cholestérol LDL classique, qui dépose de la graisse et de la plaque dans les artères, les taux de Lp(a) ne sont pas influencés par l’alimentation, l’activité physique ou les changements de mode de vie.

Les maladies cardiaques constituent la première cause de décès aux États-Unis, où elles font près d’un million de victimes chaque année, selon l’American Heart Association.

Les résultats complets et détaillés de l’essai sur le pelacarsen seront présentés samedi à Chicago lors du congrès scientifique annuel de l’AHA. Beaucoup dépendra de la question de savoir si l’essai a manqué de peu la “signification statistique” – ce qui signifierait que le médicament a eu un impact positif, mais insuffisant pour atteindre l’objectif de l’étude –, s’il n’a eu aucun impact, ou pire encore, s’il a eu un effet négatif.

“S’il n’y a absolument aucun signe encourageant, cela va vraiment freiner tout nouvel enthousiasme pour ce domaine,” a déclaré le Dr Parag Joshi, cardiologue au Centre médical UT Southwestern de Dallas et chercheur participant à l’étude.

D’autres laboratoires pharmaceutiques ciblent la Lp(a) avec des médicaments expérimentaux reposant sur des mécanismes différents. L’olpasiran d’Amgen AMGN.O et le lepodisiran d’Eli Lilly LLY.N ont démontré leur capacité à réduire les taux de Lp(a) d’environ 95 %. Les résultats de la phase 3 d’Amgen sont attendus début 2028, tandis que ceux de Lilly sont attendus en 2029.

Ces études sont conçues différemment de l’essai de Novartis, notamment en ne recrutant que des patients présentant des taux de Lp(a) plus élevés que ceux de nombreux participants à l’essai de Novartis. Paul Burton, directeur médical d’Amgen, a déclaré qu’il suivrait de près les données présentées lors du congrès de l’AHA, mais “nous pensons disposer d’une molécule différenciée”.

QUESTIONS DES MÉDECINS

Les cardiologues ont déjà recours aux dosages sanguins de la Lp(a) pour évaluer le risque héréditaire de maladie cardiaque chez un individu. L’AHA et l’American College of Cardiology ont publié en début d’année de nouvelles recommandations préconisant que tous les adultes fassent mesurer leur taux de Lp(a) au moins une fois dans leur vie.

“Lorsque je reçois un patient présentant des antécédents familiaux de maladie cardiaque précoce, il y a 95 % de chances que cela soit dû à la LP little a,” a déclaré le Dr Nathaniel Lebowitz, cardiologue au Centre médical universitaire de Hackensack, qui a participé à l’élaboration de ces recommandations.

Novartis avait indiqué que l’essai de phase III sur le pelacarsen n’avait pas atteint son objectif principal, à savoir réduire de manière significative le risque d’un ensemble d'événements comprenant le décès, l’infarctus du myocarde, l’accident vasculaire cérébral et la nécessité de procédures de revascularisation visant à rétablir la circulation sanguine dans les vaisseaux obstrués. Cette nouvelle a contribué à une chute de 16 % du cours de l’action.

Le laboratoire pharmaceutique suisse a refusé de faire d’autres commentaires. Le chercheur principal de l’essai, le Dr Steven Nissen de la Cleveland Clinic, a déclaré qu’il ne pouvait pas s’exprimer avant la présentation des résultats de l’essai.

Les médecins ont mis en avant plusieurs facteurs susceptibles d’avoir influencé les résultats de l’étude, notamment l’inclusion de l’AVC dans le critère d’évaluation composite, alors même que des études ont montré que le lien entre la Lp(a) et l’AVC n’était pas clairement établi.

Le Dr Joshi, de l’UT Southwestern, a déclaré qu’il était particulièrement impatient de consulter les données relatives aux taux de crises cardiaques et de revascularisation.

L’essai de Novartis a testé pour la première fois une dose mensuelle de 80 milligrammes. Un essai précédent de phase intermédiaire avait testé une dose mensuelle maximale de 60 mg ainsi qu’une dose hebdomadaire de 20 mg.

“Une explication possible est qu’il y ait eu des abandons de la part des patients. Cette dose n’a jamais été étudiée en une seule fois,” a déclaré le Dr Robert Rosenson, directeur du service de métabolisme et de lipides au Mount Sinai Fuster Heart Hospital de New York, soulignant que la posologie est liée à la tolérance du médicament par les patients.

Outre le pelacarsen ou un placebo, les patients participant à l’essai ont été traités avec des statines réduisant le LDL et des médicaments anti-cholestérol PCSK9 plus puissants, tels que le Repatha d’Amgen , dont il a été démontré qu’il réduisait les taux de Lp(a), mais dans une mesure plus modeste, d’environ 25 %.

Les médecins ont indiqué que l’utilisation des médicaments ciblant la PCSK9 s’était considérablement développée à la suite d’études démontrant les bienfaits d’une réduction spectaculaire du LDL.

“Faute de pouvoir éliminer la Lp(a), nous avons réduit le LDL de manière beaucoup plus agressive,” a déclaré le Dr Lebowitz. “Et si cette stratégie s’avérait efficace en termes de réduction des risques?”

Les participants dont l’état s’est aggravé au cours de l’essai, lancé en 2019, ont probablement été mis sous inhibiteurs de la PCSK9, a précisé le Dr Rosenson.

“Cela a-t-il compensé le risque ou non? C’est l’une des grandes questions que je me pose,” a-t-il déclaré.