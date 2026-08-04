ENQUÊTE IMMÉDIAT-Les premiers résultats trimestriels de SpaceX en tant que société cotée en bourse ont dépassé les attentes, mais les coûts liés à l'IA ont pesé sur le cours de l'action

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute un commentaire)

SpaceX SPCX.O a publié mardi ses premiers résultats trimestriels en tant que société cotée en bourse, mettant en avant une hausse de 92 % de son chiffre d’affaires grâce à la forte croissance de ses activités Starlink (Internet par satellite) et d’intelligence artificielle, et a annoncé un partenariat avec Nvidia dans le domaine des puces pour centres de données NVDA.O .

Le chiffre d’affaires du deuxième trimestre clos en juin a atteint 7,8 milliards de dollars, contre 4,1 milliards un an plus tôt, dépassant ainsi les estimations consensuelles de 6,9 milliards de dollars. La société a enregistré une perte de 9 centimes par action, inférieure à la perte de 26 centimes attendue par les analystes. Le directeur général Elon Musk a déclaré lors d’une conférence téléphonique avec les analystes et les investisseurs que SpaceX s’attendait à recevoir un « pourcentage significatif » des processeurs graphiques très convoités de Nvidia l’année prochaine.

L'action a chuté de 7 % en fin de séance mardi, après avoir progressé de 9,4 % pendant la séance régulière.

Ce rapport était très attendu à Wall Street, en partie parce que la publication des résultats sera suivie cette semaine du déblocage de 911 millions d’actions auparavant soumises à des restrictions — un événement qui risque d’accentuer la pression déjà importante qui pèse sur les actions de la société de fusées et d’IA dirigée par Musk.

SpaceX a progressé de plus de 10 % cette semaine, mais reste en dessous du cours de 135 dollars par action auquel la société avait levé 75 milliards de dollars en juin, lors de la plus grande introduction en bourse de l’histoire. La baisse du titre signifie que 455 millions d’actions supplémentaires, qui auraient pu être débloquées cette semaine si le cours de SpaceX avait dépassé certains seuils fixés, ne pourront pas être libérées pour l’instant.

COMMENTAIRES: KEN HERBERT, ANALYSTE AÉROSPATIAL ET DÉFENSE, RBC CAPITAL MARKETS, SAN FRANCISCO: « Nous considérons ces résultats comme positifs. La société a atteint ses objectifs tant en chiffre d’affaires qu’en résultat net, ce qui, selon nous, pourrait renforcer les attentes des investisseurs quant à la capacité de SpaceX à tenir ses engagements financiers à court terme. »

THOMAS MONTEIRO, ANALYSTE SENIOR CHEZ INVESTING.COM:

« La question centrale pour le premier trimestre de SpaceX en tant que société cotée en bourse était de savoir si le mécanisme sous-jacent à cette histoire fonctionnait réellement, et sur ce point, Elon Musk et son équipe ont apporté quelques éléments positifs.

« Le segment de l’IA a également surpris à la hausse, passant d’un pur gouffre financier à une activité dotée d’un moteur commercial visible, et la direction a su tirer parti de cet avantage avec l’acquisition de Cursor. Les réserves persistent toutefois. Le chiffre d’affaires repose toujours sur une liste restreinte de gros clients, et ce nouvel accord augmente les enjeux plutôt que de les réduire, mais la tendance observée ce trimestre était clairement haussière.

« Ce qui est plus difficile à évaluer, c’est la qualité de ce dépassement des prévisions de bénéfices. L’impressionnante rentabilité affichée résulte en grande partie des éléments réintégrés, principalement les amortissements, et derrière cela se cache une entreprise qui continue de se développer à un rythme extraordinaire, frôlant le seuil de rentabilité au niveau opérationnel et consommant des liquidités à un rythme que peu d’entreprises pourraient supporter. »

BRIAN MULBERRY, STRATÈGE EN CHEF DES MARCHÉS CHEZ ZACKS INVESTMENT MANAGEMENT, GOLDEN, COLORADO:

« Les deux éléments qui m’ont le plus marqué sont le doublement des abonnements à Starlink, qui sont passés de 6 millions à 12 millions… et la hausse de 350 % du chiffre d’affaires lié à l’IA. … Ces deux chiffres constituent sans conteste les données les plus surprenantes à la hausse.

« Je pense que la grande surprise positive d’aujourd’hui réside dans le fait que l’IA est déjà rentable en soi. L’entreprise ne compte pas sur Starlink pour financer ses activités dans ce domaine. Je pense que c’est un élément essentiel de cette histoire.

« S’ils parviennent à consolider ce chiffre et à continuer de monétiser directement l’IA, cela atténuera véritablement nos inquiétudes concernant des dépenses d’investissement un peu trop importantes. Je pense que ce type de résultats va changer notre façon de voir les choses et pourrait nous inciter à avancer notre calendrier quant au moment où nous souhaitons prendre une position. »

ADAM SARHAN, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE 50 PARK INVESTMENTS, NEW YORK:

« Ils ont clairement indiqué qu’il ne s’agissait pas d’une stratégie trimestrielle. La mission d’Elon s’inscrit dans le long terme… Il est tout à fait normal d’observer des fluctuations autour d’introductions en bourse très attendues au cours de la première année, voire des deux premières années, suivant leur entrée en bourse et le début des cotations.

« Le chiffre d’affaires a bondi de 92 %, mais les coûts liés à l’IA ont été élevés. Cela dit, le chiffre d’affaires a bondi, ce qui montre clairement qu’ils sont sur la bonne voie.

« Ils doivent toutefois satisfaire, voire dépasser, les attentes déjà très élevées de Wall Street, ce qui représente un défi considérable pour n’importe quelle entreprise, a fortiori pour une introduction en bourse extrêmement médiatisée. »