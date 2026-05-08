ENQUÊTE DES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS-Les contrats à terme sur les actions américaines poursuivent leur progression après la publication des chiffres de l'emploi non agricole d'avril

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont prolongé leur progression vendredi, après la publication d'un rapport sur l'emploi meilleur que prévu, qui a mis en évidence la résilience du marché du travail et apaisé les craintes d'un ralentissement de l'économie américaine.

Un rapport du ministère du Travail a révélé que l'économie américaine avait créé 115 000 emplois le mois dernier, alors que les économistes tablaient sur une hausse de 62 000. Le taux de chômage s'est établi à 4,3%, conformément aux prévisions.

À 8 h 33, les contrats à terme E-mini sur le Dow Jones

YMcv1 gagnaient 207 points, soit 0,42%, et les contrats à terme E-mini sur le S&P 500 EScv1 progressaient de 43,5 points, soit 0,59%. Les contrats E-mini sur le Nasdaq 100

NQcv1 gagnaient 247 points, soit 0,86%.