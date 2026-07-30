ENQUÊTE DES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS-Les contrats à terme sur les actions américaines poursuivent leur légère hausse après la publication de données économiques

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Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont légèrement prolongé leur progression jeudi, alors que les investisseurs analysaient une avalanche de données économiques, notamment le chiffre de l'inflation du mois de juin et les estimations du PIB du deuxième trimestre.

Un rapport du ministère du Commerce a révélé que l'indice des prix des dépenses de consommation personnelles (PCE) avait reculé de 0,1 % en juin, contre une baisse de 0,1 % attendue par les économistes interrogés par Reuters. En glissement annuel, il s'est établi à 3,7 %, conformément aux estimations.

L'indice de base a progressé de 0,1 % en glissement mensuel, contre une prévision de hausse de 0,2 %. Il s'est établi à 3,3 % en glissement annuel, conformément aux prévisions de 3,3 %.

Une autre estimation préliminaire du produit intérieur brut (PIB) a montré que l'économie américaine avait progressé de 1,5 % au deuxième trimestre, contre des estimations de 2,1 %.

Le rapport sur les demandes d’allocations chômage pour la semaine close le 25 juillet a révélé que le nombre de demandes s’élevait à 197 000, contre des estimations de 200 000.

À 8 h 31 (heure de l'Est), les contrats à terme Dow E-minis

YMcv1 gagnaient 231 points, soit 0,45 %, les contrats à terme S&P 500 E-minis EScv1 progressaient de 48,25 points, soit 0,66 %, et les contrats à terme Nasdaq 100 E-minis NQcv1 s'appréciaient de 404 points, soit 1,48 %.