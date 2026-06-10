ENQUÊTE DES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS-Les contrats à terme de Wall Street limitent leurs pertes après la publication des chiffres de l'inflation du mois de mai

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont réduit leurs pertes mercredi, les chiffres de l'inflation du mois de mai ayant tempéré certains paris sur un nouveau resserrement de la politique monétaire de la Réserve fédérale.

Un rapport du ministère du Travail a montré que l'indice des prix à la consommation avait augmenté de 4,2% en glissement annuel en mai, conformément aux estimations.

À 8h33 (heure de l'Est), les contrats à terme E-mini sur le Dow Jones YMcv1 reculaient de 305 points, soit 0,6%, et ceux sur le S&P 500 EScv1 de 38 points, soit 0,51%. Les contrats à terme E-mini sur le Nasdaq 100 NQcv1 reculaient de 179 points, soit 0,61%.