ENQUÊTE DES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS-Le Nasdaq avoisine son plus bas niveau depuis un mois, les valeurs liées à l'IA reculant en raison des inquiétudes liées à l'endettement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le Nasdaq a chuté jeudi à un niveau proche de son plus bas niveau depuis un mois, les craintes d'un impact négatif de la hausse des taux d'intérêt sur les investissements dans l'intelligence artificielle ayant aggravé la chute des valeurs liées à ce secteur, tandis que de nouvelles données confirmaient l'intensification des pressions sur les prix au sein de l'économie américaine.

À 9 h 30, l'indice Dow Jones Industrial Average .DJI gagnait 266,74 points, soit 0,52%, à 51.888,22, le S&P 500

.SPX reculait de 33,35 points, soit 0,43%, à 7.685,59, et le Nasdaq Composite .IXIC perdait 329,86 points, soit 1,24%, à 26.363,01.