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ENQUÊTE DES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS-Le Nasdaq atteint un nouveau record intrajournalier alors que les valeurs technologiques reprennent pied
information fournie par Reuters 22/09/2026 à 15:39
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'indice Nasdaq Composite IXIC.O a atteint mardi un record intrajournalier pour la première fois depuis début juin, les valeurs technologiques ayant regagné le terrain perdu et le recul des cours du pétrole ayant stimulé l'appétit pour le risque.

L'indice était en hausse de 0,3 % à 27.212,68 points, dépassant son précédent record intrajournalier de 27.190,21 points atteint le 1er juin.

Les cours du pétrole ont chuté à leur plus bas niveau depuis deux semaines, les perspectives d’une augmentation de l’offre de pétrole en provenance du Golfe ayant apaisé les inquiétudes du marché, l’Iran ayant laissé entendre qu’il pourrait bientôt rouvrir le détroit d’Ormuz, ce qui a redonné de l’élan aux marchés mondiaux.

Les valeurs technologiques, qui ont propulsé les marchés américains vers des sommets historiques cette année, ont retrouvé le devant de la scène, la demande en intelligence artificielle ne montrant aucun signe de ralentissement et les résultats des entreprises restant solides.

Le fabricant de puces AMD AMD.O a franchi lundi la barre des 1.000 milliards de dollars en capitalisation boursière, alors que les valeurs du secteur des semi-conducteurs s’envolaient, propulsant l’indice Philadelphia SE Semiconductor

.SOX à son plus haut niveau depuis plus d’un mois.

L’indice a clôturé à plus de 20 % en dessous de son plus haut historique et a confirmé son entrée en territoire baissier le 17 juillet.

La hausse des cours du pétrole et les inquiétudes liées à l’explosion de la dette publique avaient poussé les rendements des bons du Trésor américain à des plus hauts depuis plusieurs années au début du mois, mettant sous pression les valeurs vedettes telles que les fabricants de puces mémoire, qui avaient connu une remontée spectaculaire depuis le début de l’année.

Ce cap marque un net rebond pour le Nasdaq, fortement orienté vers les technologies, qui avait brièvement chuté de plus de 10 % par rapport à son plus haut intrajournalier fin juillet, en raison des craintes que les dépenses liées à l’IA ne pèsent sur la rentabilité, les rendements sur investissement ne se concrétisant pas aussi rapidement que les marchés l’avaient prévu.

L’indice de référence S&P 500 .SPX et l’indice des valeurs vedettes Dow .DJI avaient déjà atteint des sommets historiques début août, faisant du Nasdaq le dernier indice majeur à marquer son redressement.

À 9 h 32 (heure de l'Est), le Dow Jones Industrial Average

.DJI progressait de 155,42 points, soit 0,30 %, à 52.204,25, le S&P 500 .SPX gagnait 14,39 points, soit 0,19 %, à 7.779,09 et le Nasdaq Composite .IXIC gagnait 89,57 points, soit 0,33 %, à 27.211,66.

Les titres en hausse ont été 1,88 fois plus nombreux que ceux en baisse à la Bourse de New York (NYSE) et 1,78 fois plus nombreux au Nasdaq.

Le S&P 500 n'a enregistré aucun nouveau plus haut sur 52 semaines et 5 nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 12 nouveaux plus hauts et 26 nouveaux plus bas.

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S&P 500 INDEX
7 766,57 Pts CBOE +0,02%
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