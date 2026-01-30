ENQUÊTE DES ACTIONS AMÉRICAINES-Les contrats à terme sur les indices boursiers américains réduisent leurs pertes après la nomination par Trump de Kevin Warsh comme prochain président de la Fed

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont réduit leurs pertes vendredi, après que le président américain Donald Trump a nommé Kevin Warsh comme prochain président de la Réserve fédérale.

"Je nomme Kevin Warsh au poste de président du conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale", a déclaré M. Trump, annonçant sa dernière initiative pour marquer de son empreinte une Fed qu'il a critiquée pour ne pas avoir abaissé les taux d'intérêt. Le poste doit être confirmé par le Sénat américain.

À 06:51 a.m. ET, le Dow E-minis YMcv1 était en baisse de 162 points, soit 0,33%, le S&P 500 E-minis EScv1 était en baisse de 29,25 points, soit 0,42% et le Nasdaq 100 E-minis

NQcv1 était en baisse de 146 points, soit 0,56%

M. Warsh est considéré comme une figure relativement modérée, comme l'un des choix les moins radicaux et notamment plus prudent quant au déploiement d'une forte stimulation monétaire malgré sa préférence pour des taux plus bas.

Avocat et chercheur invité en économie à la Hoover Institution de l'université de Stanford, M. Warsh a déclaré qu'il pensait que le président avait raison d'insister auprès de la banque centrale pour qu'elle réduise fortement ses taux d'intérêt, et il a critiqué la Fed pour avoir sous-estimé le potentiel anti-inflationniste de la croissance de la productivité stimulée par l'intelligence artificielle.

Il a également appelé à une vaste réforme de la banque centrale qui réduirait son bilan et assouplirait les réglementations bancaires.

La nomination par M. Trump du successeur de M. Powell, qui doit être confirmée par le Sénat, intervient dans un contexte d'efforts présidentiels sans précédent pour exercer un contrôle sur la Fed.