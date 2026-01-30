Les obligations à long terme chutent alors que Trump confirme la nomination de Kevin Warsh à la présidence de la Fed

un billet de 100 dollars en feu (Crédits: Adobe Stock)

Les prix des obligations à long terme du Trésor américain ont chuté vendredi après que le président Donald Trump a déclaré qu'il nommerait l'ancien gouverneur de la Réserve fédérale Kevin Warsh à la tête de la banque centrale américaine.

Warsh a appelé à un changement de régime à la Fed, cherchant entre autres à réduire le bilan , ce qui signifie qu'il pourrait faire pression pour réduire la quantité d'obligations détenues par la banque.

Les rendements du Trésor à 30 ans US30YT=RR ont bondi de 6 points de base pour atteindre un sommet de séance de 4,914 %. Ils s'échangeaient pour la dernière fois autour de 4,88%, soit 3 points de base de plus sur la journée, après que Trump a confirmé la nomination de Warsh.

Les rendements de référence à 10 ans US10YT=RR ont augmenté de 2,4 points de base à 4,25 %, se dirigeant vers une hausse de 10 points de base en janvier, alors que les prix ont chuté.

Au cours de la nuit, les traders ont fortement parié sur l'émergence de Warsh comme successeur de Jerome Powell, que Trump a attaqué pour ne pas avoir abaissé les taux assez rapidement, et qui devrait quitter la présidence de la Fed en mai.

"Étant donné que plusieurs noms évoqués précédemment étaient extrêmement dovish et étroitement alignés sur la préférence de la Maison Blanche pour des baisses de taux agressives malgré les données, la candidature de Warsh représente un changement relativement hawkish pour la direction de la Fed. Ce n'est pas nécessairement un soulagement, mais cela marque une évolution plus disciplinée et plus réaliste", a déclaré Ipek Ozkardeskaya, analyste principal chez Swissquote Bank.

Kevin Warsh a exprimé sa préférence pour la réduction du bilan de la Fed, ce qui a entraîné une hausse plus rapide des rendements à long terme.

Les échéances longues sont particulièrement sensibles à la réduction du bilan de la Fed, car cela implique que la banque centrale pourrait être un soutien moins fiable sur les marchés monétaires.

C'est là que les fonds spéculatifs empruntent pour payer les "opérations de base" qui arbitrent les petites différences entre les liquidités et les produits dérivés du Trésor et qui ont entraîné des investissements à effet de levier dans le papier à longue échéance, a déclaré Damien Boey, stratège de portefeuille chez Wilson Asset Management à Sydney.

"Si vous changez maintenant l'hypothèse de protection des marchés monétaires parce que la Fed n'est plus à l'écoute... alors il est évident que ce commerce commence à sembler moins attrayant et plus risqué", a-t-il déclaré.

Les rendements à deux ans US2YT=RR sont restés stables à 3,54 %. Les contrats à terme sur les fonds fédéraux sont plus ou moins restés sur la base de deux baisses de taux cette année, à partir de juin ou juillet, après que le nouveau président de la Fed ait pris ses fonctions en mai.

