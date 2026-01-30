(Actualisé avec futurs sur indices ; Meta Platforms, Chevron, Exxon)

Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,57% pour le Dow Jones .DJI , de 0,59% pour le Standard & Poor's 500

.SPX et de 0,71% pour le Nasdaq .IXIC :

* La Chine a donné son accord à DeepSeek, sa principale start-up spécialisée dans l'intelligence artificielle, pour acheter les puces d'intelligence artificielle H200 de NVIDIA

NVDA.O , sous réserve de conditions réglementaires qui sont encore en cours de finalisation, ont déclaré deux personnes proches du dossier à Reuters.

* APPLE AAPL.O a déclaré que la hausse des prix des puces mémoire avait commencé à peser sur la rentabilité au cours du trimestre actuel, faisant écho aux avertissements des fabricants de puces sud-coréens qui réorientent leur production vers des puces mémoire à plus forte marge qui prennent en charge les charges de travail liées à l'IA.

Le groupe a par ailleurs annoncé jeudi une croissance de son chiffre d'affaires supérieure aux prévisions, pouvant atteindre 16% pour le trimestre de mars, grâce à la forte demande pour ses iPhones, à une reprise marquée en Chine et à l'accélération de la demande en Inde.

* CHEVRON CVX.N a fait état vendredi d'un bénéfice en baisse au quatrième trimestre, mais au-dessus des attentes, la major américaine s'étant concentrée sur la réduction des coûts et l'amélioration de l'efficacité de ses opérations pour faire face à la baisse des prix du brut en 2025.

*

EXXON MOBIL

XOM.N a fait état vendredi d'un bénéfice ajusté en baisse pour l'ensemble 2025 mais supérieur aux attentes de Wall Street pour le quatrième trimestre, une production pétrolière à moindre coût dans le bassin permien et en Guyane ayant contribué à améliorer les résultats du premier producteur pétrolier américain.

* META PLATFORMS META.O devrait comparaître devant les tribunaux la semaine prochaine dans le cadre d'un procès intenté par l'État du Nouveau-Mexique, qui l'accuse d'exposer des enfants et des adolescents à l'exploitation sexuelle sur ses plateformes et d'en tirer profit. Il s'agit du premier procès de ce type contre le géant des médias sociaux à être porté devant un jury.

