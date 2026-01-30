 Aller au contenu principal
USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
information fournie par Reuters 30/01/2026 à 12:47

(Actualisé avec futurs sur indices ; Meta Platforms, Chevron, Exxon)

Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,57% pour le Dow Jones .DJI , de 0,59% pour le Standard & Poor's 500

.SPX et de 0,71% pour le Nasdaq .IXIC :

* La Chine a donné son accord à DeepSeek, sa principale start-up spécialisée dans l'intelligence artificielle, pour acheter les puces d'intelligence artificielle H200 de NVIDIA

NVDA.O , sous réserve de conditions réglementaires qui sont encore en cours de finalisation, ont déclaré deux personnes proches du dossier à Reuters.

* APPLE AAPL.O a déclaré que la hausse des prix des puces mémoire avait commencé à peser sur la rentabilité au cours du trimestre actuel, faisant écho aux avertissements des fabricants de puces sud-coréens qui réorientent leur production vers des puces mémoire à plus forte marge qui prennent en charge les charges de travail liées à l'IA.

Le groupe a par ailleurs annoncé jeudi une croissance de son chiffre d'affaires supérieure aux prévisions, pouvant atteindre 16% pour le trimestre de mars, grâce à la forte demande pour ses iPhones, à une reprise marquée en Chine et à l'accélération de la demande en Inde.

* CHEVRON CVX.N a fait état vendredi d'un bénéfice en baisse au quatrième trimestre, mais au-dessus des attentes, la major américaine s'étant concentrée sur la réduction des coûts et l'amélioration de l'efficacité de ses opérations pour faire face à la baisse des prix du brut en 2025.

*

EXXON MOBIL

XOM.N a fait état vendredi d'un bénéfice ajusté en baisse pour l'ensemble 2025 mais supérieur aux attentes de Wall Street pour le quatrième trimestre, une production pétrolière à moindre coût dans le bassin permien et en Guyane ayant contribué à améliorer les résultats du premier producteur pétrolier américain.

* META PLATFORMS META.O devrait comparaître devant les tribunaux la semaine prochaine dans le cadre d'un procès intenté par l'État du Nouveau-Mexique, qui l'accuse d'exposer des enfants et des adolescents à l'exploitation sexuelle sur ses plateformes et d'en tirer profit. Il s'agit du premier procès de ce type contre le géant des médias sociaux à être porté devant un jury.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

APPLE
258,2800 USD NASDAQ +0,72%
CHEVRON
171,145 USD NYSE +0,72%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
49 071,56 Pts Index Ex +0,11%
EXXON MOBIL
140,400 USD NYSE +2,01%
Gaz naturel
3,92 USD NYMEX 0,00%
META PLATFORMS
738,3100 USD NASDAQ +10,40%
NASDAQ Composite
23 685,12 Pts Index Ex -0,72%
NVIDIA
192,5100 USD NASDAQ +0,52%
Pétrole Brent
70,45 USD Ice Europ -0,58%
Pétrole WTI
65,14 USD Ice Europ -0,69%
S&P 500 INDEX
6 969,01 Pts CBOE -0,13%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

