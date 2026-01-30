Chevron en recul au 4T, en discussions avec le Venezuela pour son pétrole

( AFP / RONALDO SCHEMIDT )

Le groupe pétrolier américain Chevron, qui a publié des résultats en recul au quatrième trimestre, s'est dit vendredi en discussions avec le Venezuela sur la question de l'exploitation de ses ressources pétrolières.

"À mesure que les événements évoluent au Venezuela, Chevron continue de dialoguer avec les gouvernements américain et vénézuélien pour faire progresser des objectifs énergétiques communs", a indiqué le pétrolier dans un communiqué.

"Nous avons fait partie de l'histoire du Venezuela pendant plus d'un siècle. Nous restons engagés dans son présent. Et nous sommes prêts à l'aider à bâtir un avenir meilleur tout en renforçant la sécurité énergétique des États-Unis et la sécurité régionale", a souligné son PDG, Mike Wirth, cité dans le communiqué.

Le président américain Donald Trump a reçu Chevron et d'autres groupes pétroliers américains en janvier pour les rallier à sa stratégie de mise sous tutelle du Venezuela, en leur faisant miroiter les immenses réserves de brut du pays.

Mais l'Agence internationale de l'énergie (AIE) a émis des doutes courant janvier sur un retour de la production venezuelienne à des "niveaux historiques".

Deuxième plus gros producteur de pétrole aux Etats-Unis, Chevron est le seul pétrolier américain à y avoir encore des activités.

Dans un entretien au Financial Times vendredi, sa directrice financière, Eimear Bonner, a indiqué que l'entreprise table sur une augmentation de sa production de 50% au Venezuela, sans prévoir pour autant d'augmenter les dépenses d'investissement.

Pour le quatrième trimestre, Chevron a publié des résultats en recul sur fond de repli des cours des hydrocarbures, mais supérieurs aux attentes.

Le chiffre d'affaires d'octobre à fin décembre a baissé de plus de 10% sur un an à 46,9 milliards de dollars, dépassant le chiffe attendu par un consensus d'analystes interrogés par Factset.

Le bénéfice net a quant à lui plongé de 14,5% à 2,8 milliards. Rapporté par action et hors éléments exceptionnels, il ressort à 1,52 dollar, plus haut que le consensus du marché.

Sur l'ensemble de 2025, le groupe a réalisé 189 milliards de dollars de chiffre d'affaires (-6,8% sur un an), dépassant là aussi les attentes du marché.

Le bénéfice net annuel est en recul de plus de 30% à 12,3 milliards de dollars, lesté en particulier par des frais liés au rachat du groupe pétrolier Hess pour près de 60 milliards de dollars (dette incluse).

Chevron a indiqué que cette acquisition et la mise en production de plusieurs projets dans le golfe du Mexique, ainsi que dans le bassin permien, situé entre le Texas et le Nouveau-Mexique, lui ont permis de porter sa production à des niveaux records.