ENQUÊTE DES ACTIONS AMÉRICAINES-Les contrats à terme sur les actions américaines ont limité les baisses après les données sur l'inflation de janvier
information fournie par Reuters 13/02/2026 à 14:37

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont limité leurs baisses vendredi après qu'un rapport sur l'inflation plus faible que prévu a maintenu la Réserve fédérale sur la voie de la réduction des taux d'intérêt cette année.

Un rapport du département du travail a montré que l'indice des prix à la consommation a augmenté de 2,4 % sur une base annuelle, moins que l'estimation d'une augmentation de 2,5 %, selon les économistes interrogés par Reuters. Sur une base mensuelle, il a augmenté de 0,2 % contre une hausse attendue de 0,3 %.

En excluant les composantes volatiles de l'alimentation et de l'énergie, l'IPC de base s'est établi à 2,5 % sur une base annuelle, en ligne avec les estimations. L'IPC de base s'est établi à 0,3 % en glissement mensuel, contre une hausse attendue de 0,3 %.

À 08:32 a.m. ET, le Dow E-minis YMcv1 était en baisse de 11 points, ou 0,01%, le S&P 500 E-minis EScv1 était en baisse de 3,75 points, ou 0,05% et le Nasdaq 100 E-minis NQcv1 était en baisse de 36,5 points, ou 0,15%

