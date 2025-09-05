ENQUÊTE DES ACTIONS AMÉRICAINES-Les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq prolongent leurs gains après la publication des chiffres de l'emploi non agricole

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les contrats à terme du S&P 500 et du Nasdaq ont progressé vendredi après qu'un rapport plus faible que prévu sur les emplois non agricoles a incité les investisseurs à parier sur une réduction des taux d'intérêt.
Un rapport du département du travail a montré que le nombre d'emplois non agricoles a augmenté de 22 000 en août, contre une estimation de 75 000, selon les économistes interrogés par Reuters.
Le taux de chômage s'est établi à 4,3%, en ligne avec les attentes.
À 08:33 a.m. ET, le Dow E-minis YMcv1 était en baisse de 50 points, soit 0,11%, le S&P 500 E-minis EScv1 était en hausse de 15,25 points, soit 0,23% et le Nasdaq 100 E-minis
NQcv1 était en hausse de 153,25 points, soit 0,65%.
