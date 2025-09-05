Grande-Bretagne: Starmer limoge la chargée des relations avec la Chambre des communes

L'ancienne ministre des relations avec la Chambre des communes Lucy Powell

Le Premier ministre britannique Keir Starmer a limogé vendredi la chargée des relations avec la Chambre des communes, Lucy Powell, dans le cadre d'un remaniement gouvernemental plus large déclenché par la démission de la vice-Première ministre Angela Rayner en raison d'une affaire d'impôt sous-payé.

Lucy Powell a indiqué que Keir Starmer lui avait fait part de son intention de la remplacer à la tête de la Chambre des communes.

"Cela n'a pas été une période facile pour le gouvernement. Les gens veulent voir des changements et des améliorations dans leur quotidien difficile", a déclaré Lucy Powell dans un communiqué publié sur le réseau social X.

Elle a été nommée à ce poste - qui consiste à organiser les affaires gouvernementales au Parlement - après la victoire écrasante du Parti travailliste aux élections de juillet 2024.

Depuis, les travaillistes se sont laissés distancer par le parti populiste Reform UK de Nigel Farage dans les sondages d'opinion.

Le secrétaire d'État pour l'Écosse, Ian Murray, a également annoncé son départ du gouvernement dans un communiqué publié sur X.

(Rédigé par Muvija M, version française Kate Entringer)