Tesla propose d'accorder une rémunération allant jusqu'à 1.000 milliards de dollars à Elon Musk sur dix ans

Elon Musk

Le conseil d'administration de Tesla a proposé un nouvel accord de rémunération pour le directeur général Elon Musk, évalué à environ 1.000 milliards de dollars (854,19 milliards d'euros) sur dix ans.

L'accord proposé, qui s'il est approuvé serait le plus important de l'histoire du fabricant de véhicules électriques, souligne l'engagement de Tesla envers Elon Musk pour mener à bien sa transformation en une puissance technologique.

La rémunération du milliardaire devrait être liée à des objectifs de performance ambitieux, notamment la croissance des produits basés sur l'intelligence artificielle et des systèmes autonomes.

L'homme le plus riche du monde n'a cessé de demander une participation plus importante dans l'entreprise afin d'en exercer un meilleur contrôle, alors même que la bataille juridique autour de sa rémunération en 2018, alors évaluée à seulement 56 milliards de dollars, se poursuit. La nouvelle prime proposée est environ 18 fois plus élevée que le plan contesté et se rapproche de la valorisation boursière actuelle de l'entreprise.

Le plan souligne la dépendance de Tesla à l'égard d'Elon Musk alors que l'entreprise est confrontée au ralentissement de la demande de véhicules électriques, à la concurrence croissante des rivaux chinois et à la pression exercée pour qu'elle réalise ses ambitions en matière d'IA.

"Bien qu'une rémunération audacieuse liée à la performance ne soit pas nouvelle, l'ampleur de ce plan place la barre très haut en matière d'incitations pour les directeur général et dominera les débats dans les salles de conseil partout dans le monde", a déclaré Adam Sarhan, directeur général de 50 Park Investments à New York.

Selon le plan, "les rémunérations traditionnelles accordés aux dirigeants d'autres entreprises ont été jugés inappropriés pour concevoir la rémunération incitative d'Elon Musk ".

Elon Musk a transformé Tesla, une startup spécialisée dans les véhicules électriques, en l'entreprise automobile la plus rentable au monde, en augmentant sa production, en se développant à l'échelle mondiale et en poussant l'industrie à se tourner vers la mobilité électrique.

Cependant, Tesla a récemment perdu du terrain face à son rival chinois BYD et à d'autres constructeurs automobiles, dans un contexte de ralentissement de la demande de véhicules électriques et de concurrence croissante sur des marchés clés.

Les partisans à la rémunération démesurée d'Elon Musk ont fait valoir qu'elle était alignée sur la croissance à long terme, tandis que les critiques ont mis en garde contre les risques potentiels de dilution et sur la gouvernance.

"Il s'agit d'une rémunération ridiculement élevée. Elle soulève de nombreuses questions, mais l'année dernière, Elon Musk a transféré Tesla du Delaware au Texas afin d'éviter toutes ces questions", a déclaré Brian Quinn, professeur à la Boston College Law School.

"Étant donné que le cours de l'action Tesla est principalement dicté par l'humeur du marché et qu'il semble avoir très peu à voir avec les performances réelles du constructeur automobile, je pense qu'ils approuveront ce plan."

Selon les termes du contrat, Elon Musk pourra augmenter sa participation de manière significative si tous les objectifs sont atteints, ce qui lui donnerait un contrôle encore plus grand.

DÉTAILS DE LA RÉMUNÉRATION

Le plan proposé accorderait à Elon Musk jusqu'à 12% des actions de Tesla, soit une valeur d'environ 1 .030 milliards de dollars si l'entreprise atteint sa capitalisation boursière cible de 8 .600 milliards de dollars. Le plan prévoit de multiplier la valeur de Tesla par près de huit, soit environ 7.500 milliards de dollars, au cours de la prochaine décennie.

Si elle est entièrement attribuée, cette prime augmentera sensiblement les droits de vote d'Elon Musk, qui détient actuellement environ 13% du capital, ce qui intensifiera le débat sur la gouvernance et la succession.

Le conseil d'administration a précisé que la prime serait attribuée par tranches, liées à la capitalisation boursière et à des étapes opérationnelles, telles que la production en masse de robots taxis et de robots humanoïdes.

Tesla a souligné qu'Elon Musk ne recevrait ni salaire ni prime en espèces, l'ensemble de la rémunération étant liée à la performance, ce qui fait écho à la structure de son plan de 2018.

À Wall Street, le titre Tesla prenait 2,07% à 345,54 dollars à 15h02 GMT.

Le conseil d'administration de Tesla a approuvé plus tôt cette année un programme de rémunération provisoire pour Elon Musk, d'une valeur d'environ 29 milliards de dollars en actions restreintes, conçu pour le maintenir à la tête de l'entreprise au moins jusqu'en 2030, alors que celle-ci s'oriente vers une stratégie "IA d'abord".

L'action Tesla a atteint un niveau record à la fin de l'année dernière après le retour de Donald Trump à la présidence, les investisseurs anticipant un assouplissement de la réglementation susceptible d'accélérer le déploiement des robotaxis. Toutefois, le cours du titre a depuis reculé par rapport en raison de la querelle politique entre Elon Musk et le président américain.

"Il semble vraiment qu'Elon obtienne du conseil d'administration et de ses actionnaires ce qu'il veut", a déclaré Douglas Chia, président de Soundboard Governance, une société indépendante de conseil en gouvernance d'entreprise. "Aussi ridicule que cela soit, ils l'adopteront, je n'en doute pas."

(Rédigé par Akash Sriram, Shashwat Chauhan, Jaspreet Singh et Harshita Mary Varghese à Bangalore, avec Ross Kerber à Boston ; version française Diana Mandia et Elena Smirnova; édité par Augustin Turpin et Kate Entringer)