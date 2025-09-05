Armes, formations : la Lituanie et l'Estonie confirment les coupes drastiques de l'aide militaire américaine en Europe de l'Est

Cette décision "n'aura toutefois "pas d'impact sur la présence des troupes américaines" dans la région, a assuré un responsable du ministère lituanien de la Défense.

Un soldat des formes armées estoniennes, lors de l'exercice militaire Spring Storm, à Tapa (Estonie), en 2023 ( AFP / JAAP ARRIENS )

La Lituanie et l'Estonie, pays baltes voisins de la Russie, ont confirmé vendredi 5 septembre être visées par des coupes dans l'aide militaire américaine prévues, selon des médias, par l'administration de Donald Trump.

Selon le Financial Times , Washington prévoit de mettre fin à certains programmes d'aide militaire de longue date aux pays européens géographiquement proches de la Russie, alors que le président américain pousse le continent à jouer un rôle plus important dans sa propre défense.

"La semaine dernière, le département américain de la Défense a informé les pays (concernés) qu'à partir du prochain exercice financier, le financement serait ramené à zéro", a déclaré à la presse un haut responsable au ministère lituanien de la Défense, se référant au programme dit "333".

L'aide concernée par les coupes était destinée, dans le cas de la Lituanie, à financer des "achats d'armes américaines ou d'autres équipements, des formations". Selon Vaidotas Urbelis, cela "n'aura pas d'impact sur la présence des troupes américaines" dans la région, financée selon une ligne budgétaire différente.

Selon lui, suivant les années, le programme en question représentait un tiers ou même 80% de l'ensemble de l'aide financière militaire destinée à ce pays de 2,8 millions d'habitants.

Le responsable lituanien a confirmé les informations de Financial Times que cette mesure américaine touchera tous les pays d'Europe de l'Est. "Il n'est pas mentionné que les pays baltes constituent un cas séparé", a indiqué M. Urbelis.

Le matériel militaire américain va t-il manquer?

Selon le Washington Post , la valeur de cette aide s'élèverait à plusieurs centaines de millions de dollars . Un responsable travaillant pour la Maison Blanche n'a pas confirmé les détails de cette décision. Il a néanmoins déclaré que la mesure avait été "coordonnée avec les pays européens", conformément à un décret signé en janvier par Donald Trump sur la réévaluation de l'aide étrangère américaine.

Dans une interview au quotidien estonien Postimees, le ministre de la Défense de ce pays, Hanno Pevkur, a estimé qu'il s'agissait d'une mesure "spécifiquement symbolique dans un sens négatif". Le président américain s'est rapproché depuis janvier de son homologue russe Vladimir Poutine, mettant la pression pour obtenir un arrêt des combats en Ukraine, sans toutefois parvenir à des progrès concrets.

Début juillet, de façon inattendue, son gouvernement a annoncé avoir cessé de fournir certaines armes à Kiev, officiellement en raison d'une inquiétude quant à la baisse des stocks de munitions américains. Il avait déjà, quatre mois plus tôt, ordonné une "pause" dans l'aide militaire des Etats-Unis à l'Ukraine en guerre contre la Russie.