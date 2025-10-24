 Aller au contenu principal
ENQUÊTE DES ACTIONS AMÉRICAINES-Les contrats à terme de Wall Street prolongent leurs gains après les données sur l'inflation de septembre
information fournie par Reuters 24/10/2025 à 14:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont étendu leurs gains vendredi après que les prix à la consommation pour le mois de septembre aient été moins élevés que prévu.

Un rapport du département du travail a montré que l'indice des prix à la consommation a augmenté de 0,3 % sur une base mensuelle en septembre, contre une hausse de 0,4 % prévue par les économistes interrogés par Reuters. Il s'est établi à 3 % en glissement annuel, contre une hausse estimée à 3,1 %.

Le chiffre de base, qui exclut les composantes volatiles que sont l'alimentation et l'énergie, a augmenté de 0,2 % sur une base mensuelle, alors que les économistes tablaient sur une progression de 0,3 %. Il est ressorti à 3 % en glissement annuel, contre une hausse estimée à 3,1 %.

A 08h31, le Dow E-minis YMcv1 était en hausse de 235 points, soit 0,5%, le Nasdaq 100 E-minis NQcv1 était en hausse de 246,5 points, soit 0,98, et le S&P 500 E-minis EScv1 était en hausse de 47 points, soit 0,7%.

