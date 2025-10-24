Parrot affiche un net recul des revenus au troisième trimestre

(AOF) - Parrot a enregistré au troisième trimestre 2025 un chiffre d'affaires consolidé en repli de 19%, à 17 millions d'euros. Dans le détail, l'activité microdrones professionnels a généré un chiffre d'affaires de 9,9 millions d'euros, en repli de 27%. "L'évolution s'explique par l'allongement des délais de décisions dans un système de défense européen en mutation et par la phase de transition commerciale entre deux générations de produits, l'Anafi USA vers la nouvelle gamme Anafi UKR, désormais au cœur de l'offre Défense & Sécurité du groupe," a précisé la société.

L'activité photogrammétrie a connu un repli de 5% de ses revenus, à 7,1 millions d'euros (7,3 millions d'euros à taux de change constant). "Le passage vers un modèle d'abonnement se poursuit, en assurant la stabilité des revenus malgré une baisse des ventes des licences perpétuelles," explique Parrot.

S'agissant de ses perspectives, Parrot se dit "en position de tirer parti de la relance des programmes européens de défense pour atteindre une nouvelle phase de croissance en 2026". Le spécialiste des microdrones professionnels ajoute qu'il "poursuit ses efforts pour s'inscrire dans une trajectoire de profitabilité et limiter sa consommation de trésorerie".

