Entre débat budgétaire et note de la dette, la Bourse de Paris à l'équilibre

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / Thomas SAMSON )

La Bourse de Paris a conclu stable vendredi, observant les débats budgétaires à l'Assemblée nationale et dans l'attente d'un possible abaissement de la note ou de la perspective de la dette souveraine française par Moody's.

L'indice vedette CAC 40 a terminé à l'équilibre (0,00%) à 8.225,63 points. Sur la semaine, le CAC 40, qui a touché un record historique mardi, a gagné 0,63%.

Les investisseurs ont gardé un oeil sur les discussions budgétaires au Parlement où "le gouvernement pourrait être mis en difficulté par une éventuelle motion de censure par les socialistes si le budget n'inclut pas de taxation des plus riches", a expliqué à l'AFP Axel Botte, directeur de la stratégie marchés chez Ostrum Asset Management.

Les socialistes ont à nouveau menacé le gouvernement de censure après le rejet en commission de la première partie du budget (recettes), rendant incertaine l'issue des débats prévus jusqu'à la fin de l'année.

Autre épée de Damoclès, l'agence de notation Moody's rend vendredi soir son verdict saisonnier sur la France et une rétrogradation, ou au moins un abaissement de perspective, paraissent probables.

Moody's sera la quatrième en un mois et demi à évaluer la note souveraine française, et les trois autres l'ont déjà abaissée d'un cran.

Fitch, le 12 septembre, a abaissé la note de AA- (dette de bonne qualité) à A+ (dette de qualité moyenne supérieure). S&P Global a fait de même vendredi dernier. Morningstar DBRS avait également abaissé la note française en septembre.

Avec une note Aa3 assortie d'une perspective stable, Moody's est encore à un cran au-dessus de ses principales concurrentes, S&P et Fitch.

Sur le front macro-économique, la nouvelle d'une inflation moins forte qu'attendu aux Etats-Unis à 3% sur un an en septembre contre 3,1% prévu et 2,9% en août a donné du baume au coeur aux marchés. Elle conforte les investisseurs dans l'idée que la banque centrale américaine va bien réduire ses taux la semaine prochaine, ce qui est favorable aux investissements en actions.

Les marchés européens ont toutefois moins fêté la nouvelle que les indices américains, en route pour des records vendredi.

Les taux obligataires à dix ans en France ont augmenté à 3,43% contre 3,38% la veille et les taux allemands sont passés de 2,58% à 2,62%.

Pour Axel Botte, cela témoigne la crainte "d'une désinflation plus lente en zone euro qui forcerait la BCE à adopter un ton plus restrictif en maintenant un statu quo prolongé sur les taux".

- Valeo maintient son objectif -

L'équipementier automobile Valeo a gagné 10,81%, à 12,15 euros. Il a dévoilé jeudi un chiffre d'affaires en légère hausse au 3e trimestre et a maintenu ses prévisions de ventes pour l'année 2025, revues à la baisse à 20,5 milliards d'euros à l'issue du deuxième trimestre.

- Sanofi en hausse -

Le géant pharmaceutique français Sanofi a pris 2,52%, à 88,79 euros. Il a annoncé vendredi une activité marquée au 3e trimestre par des ventes record de son produit phare Dupixent, qui ont dépassé pour la première fois les 4 milliards d'euros, mais aussi par un recul de sesventes de vaccins antigrippaux.

