ENQUÊTE DES ACTIONS AMÉRICAINES-Les contrats à terme de Wall St gagnent après les données sur l'inflation de mars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les indices boursiers américains ont légèrement progressé vendredi après que les données sur l'inflation du mois de mars aient apaisé certaines inquiétudes concernant les retombées inflationnistes du conflit au Moyen-Orient sur l'économie américaine.

Un rapport du département du travail a montré que l'indice des prix à la consommation a augmenté de 3,3 % sur une base annuelle, ce qui est conforme à l'estimation de 3,3 % faite par les économistes interrogés par Reuters. Sur une base mensuelle, il a augmenté de 0,9 % contre une hausse attendue de 0,9 %.

Le chiffre de base, qui exclut les composantes volatiles de l'alimentation et de l'énergie, a augmenté de 2,6 % en rythme annuel, ce qui est inférieur à la hausse de 2,7 % attendue. Sur une base mensuelle, il a augmenté de 0,2 % contre une hausse estimée à 0,3 %.

À 08:31 a.m. ET, le Dow E-minis YMcv1 était en hausse de 33 points, soit 0,07%, le S&P 500 E-minis EScv1 était en hausse de 11,5 points, soit 0,17%, et le Nasdaq 100 E-minis

NQcv1 était en hausse de 62 points, soit 0,25%.