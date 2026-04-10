 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

ENQUÊTE DES ACTIONS AMÉRICAINES-Les contrats à terme de Wall St gagnent après les données sur l'inflation de mars
information fournie par Reuters 10/04/2026 à 14:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les indices boursiers américains ont légèrement progressé vendredi après que les données sur l'inflation du mois de mars aient apaisé certaines inquiétudes concernant les retombées inflationnistes du conflit au Moyen-Orient sur l'économie américaine.

Un rapport du département du travail a montré que l'indice des prix à la consommation a augmenté de 3,3 % sur une base annuelle, ce qui est conforme à l'estimation de 3,3 % faite par les économistes interrogés par Reuters. Sur une base mensuelle, il a augmenté de 0,9 % contre une hausse attendue de 0,9 %.

Le chiffre de base, qui exclut les composantes volatiles de l'alimentation et de l'énergie, a augmenté de 2,6 % en rythme annuel, ce qui est inférieur à la hausse de 2,7 % attendue. Sur une base mensuelle, il a augmenté de 0,2 % contre une hausse estimée à 0,3 %.

À 08:31 a.m. ET, le Dow E-minis YMcv1 était en hausse de 33 points, soit 0,07%, le S&P 500 E-minis EScv1 était en hausse de 11,5 points, soit 0,17%, et le Nasdaq 100 E-minis

NQcv1 était en hausse de 62 points, soit 0,25%.

Valeurs associées

DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
48 185,80 Pts Index Ex 0,00%
NASDAQ Composite
22 822,42 Pts Index Ex 0,00%
S&P 500
6 824,66 Pts CBOE 0,00%
S&P 500 INDEX
6 824,66 Pts CBOE 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

1 commentaire

  • 14:45

    Chiffres manipulés par le gouvernement Trump ne reflète pas la réalité.

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank