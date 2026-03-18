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ENQUÊTE DES ACTIONS AMÉRICAINES-Les contrats à terme américains reculent après des données sur l'inflation à la production plus élevées que prévu
information fournie par Reuters 18/03/2026 à 13:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les contrats à terme qui suivent les principaux indices de Wall Street ont glissé mercredi après que des données ont montré que les prix à la production ont augmenté plus que prévu en février, ce qui a atténué les attentes d'une baisse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale cette année.

Un rapport du Département du travail a montré que l'indice des prix à la production (PPI) a augmenté de 3,4% sur une base annuelle en février, contre 2,9% attendu par les économistes interrogés par Reuters.

Sur une base mensuelle, il a augmenté de 0,7 %, contre une hausse estimée à 0,3 %.

En excluant les composantes volatiles de l'alimentation et de l'énergie, l'IPP de base s'est établi à 3,9 % sur une base annuelle, contre une estimation de 3,7 %. Il a augmenté de 0,5 % sur une base mensuelle contre une estimation de 0,3 %.

À 08:36 a.m. ET, le Dow E-minis YMcv1 était en baisse de 115 points, ou 0,24%, et le S&P 500 E-minis EScv1 était en baisse de 15 points, ou 0,22%. Le Nasdaq 100 E-minis NQcv1 a perdu 47,25 points, soit 0,19%.

Valeurs associées

DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
46 854,28 Pts Index Ex -0,30%
NASDAQ Composite
22 440,02 Pts Index Ex -0,18%
S&P 500
6 701,55 Pts CBOE -0,22%
S&P 500 INDEX
6 701,55 Pts CBOE -0,22%
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