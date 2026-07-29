ENQUÊTE-Apple s'apprête à enregistrer sa plus forte croissance des ventes pour le trimestre de juin depuis cinq ans

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Selon les données de LSEG, le chiffre d'affaires aurait progressé de 15,5 % pour atteindre 108,65 milliards de dollars au cours du trimestre d'avril à juin

* Les ventes d'iPhone devraient avoir progressé de 20,8 %

* La croissance des bénéfices devrait légèrement ralentir pour s'établir à 18,1 %, la marge brute reculant à 47,9 %

par Aditya Soni

La décision d’Apple AAPL.O de maintenir les prix de l’iPhone inchangés devrait lui permettre d’enregistrer sa plus forte croissance des ventes pour un trimestre de juin depuis cinq ans, mais les investisseurs voudront savoir combien de temps l’entreprise pourra résister à une hausse.

Le géant de l’électronique grand public a augmenté les prix de l’iPad et du MacBook le mois dernier afin de compenser la hausse des coûts liée à la pénurie de puces de mémoire et de stockage provoquée par le développement massif des centres de données dédiés à l’IA.

Mais l’entreprise a épargné sa vache à lait, l’iPhone, alors même que les fabricants de smartphones concurrents ont été contraints de répercuter ces coûts plus élevés, ce qui a entraîné une baisse des livraisons mondiales de smartphones au cours du trimestre d’avril à juin, à leur plus bas niveau depuis 13 ans.

La décision d’Apple a porté ses fruits: les livraisons d’iPhone ont augmenté de 3 % et la part de marché de l’entreprise a grimpé à près d’un cinquième, selon les estimations du cabinet d’études Counterpoint.

Ce résultat, associé au fait qu’elle n’a pas dépensé des centaines de milliards de dollars dans des centres de données, lui a permis de reprendre le titre de société la plus valorisée au monde à Nvidia après deux ans, alors que les doutes concernant le boom de l’IA se multiplient.

Les actions Apple, en hausse de près de 25 % depuis le début de l’année, ont brièvement propulsé la capitalisation boursière de l’entreprise au-delà des 5 000 milliards de dollars pour la première fois mardi, et ont largement surperformé les autres titres du groupe des "Magnificent Seven".

"Apple a d’abord été critiquée par de nombreux investisseurs pour ne pas avoir rejoint le cycle d’investissement dans l’IA. Aujourd’hui, elle en tire en réalité profit, alors que les investisseurs s’interrogent sur le rapport entre les dépenses (des géants de la tech) et le retour sur investissement", a déclaré Dan Morgan, gestionnaire de portefeuille chez Synovus Trust, qui détient des actions Apple.

La semaine dernière, Alphabet a surpris les investisseurs en affichant, pour la première fois de son histoire, un flux de trésorerie disponible négatif .

Dan Morgan a indiqué qu’il s’attendait à ce qu’Apple augmente ses prix dans le courant de l’année, ce qui pourrait freiner la demande et mettre sous pression une entreprise dont la valorisation élevée ne laisse pas "beaucoup de marge d’erreur".

Les analystes s’attendent à ce qu’Apple augmente ses prix lors du lancement de sa prochaine gamme d’iPhone, qui a généralement lieu en septembre.

Au début du mois, l’entreprise a augmenté le prix d’Apple Music et d’Apple One, un forfait d’abonnement regroupant plusieurs services Apple.

L'IPHONE, MOTEUR D'UNE FORTE CROISSANCE DU CHIFFRE D'AFFAIRES

Selon les données compilées par LSEG, l’entreprise devrait annoncer une hausse de 15,5 % de son chiffre d’affaires, à 108,65 milliards de dollars, pour la période d’avril à juin, qui correspond au troisième trimestre fiscal d’Apple.

Ce chiffre est légèrement inférieur à celui des trois mois précédents, mais marque la plus forte croissance des ventes au troisième trimestre depuis 2021.

La croissance des bénéfices devrait également ralentir légèrement pour s’établir à 18,1 %, la marge brute passant de 49,3 % au trimestre précédent à 47,9 %.

Certains analystes ont estimé que la popularité des appareils Apple et la solidité de son écosystème devraient permettre d’éviter tout impact majeur des hausses de prix sur la demande d’iPhones, ce qui pourrait préserver les marges.

"La demande pour les produits phares d’Apple s’est révélée relativement inélastique, l’iPhone étant le produit le plus inélastique au sein de l’écosystème d’Apple, suivi du Mac puis de l’iPad", ont déclaré les analystes de Morgan Stanley.

"Cela signifie généralement que les récentes hausses de prix ne devraient pas perturber de manière significative la demande, surtout compte tenu des difficultés d’approvisionnement rencontrées par les concurrents."

Les ventes d’iPhone devraient avoir progressé de 20,8 % sur la période, enregistrant ainsi la plus forte croissance au troisième trimestre depuis 2021.

La croissance du chiffre d’affaires des Mac devrait s’améliorer, passant de 5,7 % au trimestre précédent à 8,7 %, malgré la hausse des prix, tandis que les ventes d’iPad devraient légèrement ralentir, passant de 8 % au deuxième trimestre à 5,2 %.