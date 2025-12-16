 Aller au contenu principal
Enphase Energy progresse grâce à l'extension de l'accord de port sûr
information fournie par Reuters 16/12/2025 à 16:18

16 décembre - ** Les actions du fabricant d'onduleurs solaires Enphase Energy ENPH.O augmentent de 3,7% à 32,55 dollars après avoir annoncé un accord de port sûr élargi avec une société de financement solaire offrant des accords de propriété tierce (TPO)

** ENPH indique que l'accord devrait générer près de 55 millions de dollars de revenus entre le quatrième trimestre 2025 et le premier trimestre 2026, la majeure partie étant comptabilisée au premier trimestre

** Il ajoute que l'accord aide à sécuriser l'éligibilité au crédit d'impôt à l'investissement, permettant aux fournisseurs de TPO de mettre à l'échelle les projets solaires résidentiels et commerciaux avec un risque réduit

** En incluant les mouvements de la séance, ENPH est en baisse de 52,6 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

ENPHASE ENERGY
31,7865 USD NASDAQ +1,33%
