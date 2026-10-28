Enphase Energy plonge après la publication de ses résultats du troisième trimestre et de prévisions inférieures aux attentes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 octobre - ** L'action du fabricant d'onduleurs solaires Enphase Energy ENPH.O a chuté de 18 % à 24,45 dollars en pré-ouverture, après que la société a manqué les estimations de résultats pour le troisième trimestre

** La société est en passe d'atteindre ses plus bas niveaux depuis mars 2020, si cette tendance à la baisse se poursuit

** ENPH annonce un BPA ajusté de 41 cents au troisième trimestre, en deçà des estimations des analystes qui tablaient sur 51 cents – données compilées par LSEG

** La société annonce un chiffre d’affaires de 293,3 millions de dollars au troisième trimestre, en deçà des estimations de 304 millions de dollars

** Les résultats ont été pénalisés par une demande plus faible que prévu et par une baisse des marges brutes due à la composition de la gamme de produits et aux droits de douane réciproques

** ENPH a annoncé que son chiffre d'affaires prévisionnel pour le quatrième trimestre se situerait entre 225 et 255 millions de dollars, soit un niveau inférieur aux estimations des analystes de 299,8 millions de dollars

** L'action se négocie à 14,24 fois le bénéfice par action attendu pour les 12 prochains mois, ce qui est bien supérieur à la médiane du secteur, qui s'établit à 3,67

** Sur les 33 courtiers couvrant le titre, 12 recommandent « d’acheter » ou mieux, 18 « de conserver » et 3 « de vendre » ou moins; le cours cible médian est de 38,30 dollars — données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, ENPH affichait une baisse de plus de 7 % depuis le début de l'année