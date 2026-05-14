Enovix recule en raison de perspectives moroses pour le deuxième trimestre ; les retards dans la production de smartphones pèsent sur la croissance

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 mai - ** L'action d'Enovix Corp ENVX.O recule de plus de 8% à 6,70 $ en pré-ouverture

** Le fabricant de batteries a annoncé mercredi un chiffre d'affaires prévisionnel pour le deuxième trimestre compris entre 8 et 9 milliards de dollars, dont la valeur médiane est inférieure à l'estimation consensuelle de 8,69 milliards de dollars selon les données compilées par LSEG

** Le point médian de la fourchette prévisionnelle de perte ajustée par action pour le deuxième trimestre, comprise entre 13 et 17 cents, est conforme à l'estimation des analystes de 15 cents

** La croissance du segment clé des smartphones de l'entreprise reste en retard

** Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 24 $ à 21 $, tout en maintenant sa note "surperformer"

** La société estime que la progression du chiffre d'affaires sera plus lente que prévu en raison de retards dans la certification des smartphones et de goulots d'étranglement dans la production

** Huit des onze courtiers attribuent à l'action la note "acheter" ou supérieure, deux "conserver" et un "vendre"; leur objectif de cours médian est de 15,50 $ - données compilées par LSEG

** À la clôture d'hier, l'action avait reculé de près de 0,3% depuis le début de l'année