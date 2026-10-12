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Enovix en hausse grâce à la progression de son chiffre d'affaires préliminaire au troisième trimestre
information fournie par Reuters 12/10/2026 à 14:24

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 octobre - ** Les actions du fabricant de batteries Enovix Corp ENVX.O progressent de 5,4 % à 2,6 dollars avant l'ouverture du marché

** La société publie un chiffre d'affaires préliminaire pour le troisième trimestre de 11 millions de dollars, en hausse de 38 % par rapport aux 8 millions de dollars enregistrés un an plus tôt

** La société attribue cette hausse de son chiffre d’affaires à la forte demande dans les secteurs des drones et de la défense, alimentée par le besoin de s’approvisionner en batteries hors de Chine, ce qui a également soutenu l’expansion des capacités de production dans le domaine de la défense au sein de son usine coréenne récemment acquise

** ENVX prévoit que son carnet de commandes dans les domaines des drones, de la défense et de l’industrie continuera de croître jusqu’en 2027

** 8 des 12 courtiers attribuent à l'action la recommandation « acheter » ou mieux, 3 « conserver » et 1 « vendre »; le cours cible médian est de 10 dollars – données compilées par LSEG

** Le titre a reculé de 66,4 % depuis le début de l’année, à la dernière clôture

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