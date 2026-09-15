Enova plonge après avoir renoncé à l'acquisition de Grasshopper Bancorp

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14 septembre - ** Le cours de l'action ENVA.N de la société de fintech Enova International s'est effondré de 19% pour atteindre 183,50 dollars lors des négociations après la clôture

** ENVA a retiré les demandes déposées auprès des autorités bancaires américaines concernant le projet d'acquisition de Grasshopper Bancorp

** La société ENVA , basée à Chicago, avait conclu l’année dernière un accord de 369 millions de dollars portant sur Grasshopper Bancorp, une transaction qui lui aurait permis d’obtenir une charte bancaire nationale

** "Les autorités de régulation ne disposent pas de normes claires pour les établissements non bancaires qui souhaitent devenir des banques et qui servent des clients dont les besoins en crédit sont aujourd’hui principalement satisfaits en dehors du système bancaire", explique Steve Cunningham, directeur général

** Un nombre croissant de fintechs, de néobanques et de sociétés spécialisées dans les actifs numériques cherchent à obtenir des agréments bancaires afin d’étendre leur rôle au sein du système financier

** Les sept sociétés de courtage qui couvrent le titre attribuent toutes une recommandation "acheter" ou supérieure; le cours-cible médian s’établit à 275 dollars, selon les données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l’action ENVA affichait une hausse de 44% depuis le début de l’année