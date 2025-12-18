ENOGIA remporte un projet sud-coréen de conversion de chaleur fatale en électricité sur une centrale à piles à combustible
Ce contrat de plusieurs millions d’euros contribuera au chiffre d’affaires dès 2026
Marseille, le 18 décembre 2025 – 18:00
ENOGIA (code ISIN : FR0014004974 – mnémonique : ALENO), spécialiste de la conversion de chaleur fatale en électricité, annonce la signature d’un contrat majeur en Corée du Sud, d’un montant de plusieurs millions d’euros, visant à équiper le parc de piles à combustible (« fuel cells ») situé sur le site de LOTTE Fine Chemical, à Taewha (Ulsan).
